Steve Kerr condamne le geste de Draymond Green : “C’est inexcusable”

Discret après la rencontre Warriors – Wolves à propos de l’action de Draymond Green sur Rudy Gobert – sans doute pour ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son équipe – Steve Kerr s’est enfin exprimé, après l’annonce de la sanction. Et sans détour, il qualifie le geste de Green comme étant “inexcusable”.

L’inverse aurait été au mieux mensonger, au pire complètement scandaleux. Steve Kerr n’a pas pris de pincettes pour parler du geste de son ailier-fort face aux Wolves. Rappel des faits ? Une embrouille Jaden McDaniels – Klay Thompson virulente qui tourne à la bagarre générale, Rudy Gobert qui tente de séparer les deux zozos et Draymond Green qui prend le Français en clé d’étranglement pendant de longues secondes. Une action surréaliste, car Green n’a pas voulu lâcher le pivot de Minnesota.

Cinq matchs de suspension et plus de 700 000 dollars d’amende, voilà donc le tarif pour cette agression. Et une bonne dose de mépris de la part du coach, qu’on devine sincère plus que politiquement correct, dans des propos relayés par Marc J. Spears.

“Draymond a été trop loin. C’est une mauvaise image donnée de la NBA. Il doit trouver une manière de ne passer dépasser les bornes, de ne pas verser dans les violences physiques. C’est inexcusable.” – Steve Kerr

En plus de s’être fait punir de pas loin d’un million de billets, Draymond Green pénalise son équipe, déjà privée de Stephen Curry pour une blessure au genou. Les Warriors en sont à cinq défaites de suite et affichent désormais un bilan négatif. Klay Thompson est (presque) bon pour filer en Chine vu ses stats de la nuit face au Thunder. Une spirale très négative et l’absence de Dray n’y arrange rien. Pour des joueurs qui se voulaient capables de réaliser un dernier coup avant de filer au soleil, le contexte aurait pu être bien meilleur…

Warriors head coach Steve Kerr said Draymond Green went “too far” for choking Rudy Gobert for several seconds and it was a “bad look” for the NBA. Kerr added that Green “has to find a way to not cross the line… for a physical act of violence. That’s inexcusable.”

Source : Marc J. Spears