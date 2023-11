Damian Lillard : “L’argent du In-Season Tournament pourrait changer la vie de certains gars de l’équipe”

Invaincus – après une seule partie jouée, tout est relatif – dans le In-Season Tournament, les Bucks sont assurément favoris pour remporter la compétition. Damian Lillard en fait en tout cas une priorité, pour que ses coéquipiers sous contrats non-garantis puissent toucher l’argent réservé aux champions. 500 000 dollars, une somme qui peut changer la vie de ces gars-là.

Damian Lillard touchera 45 millions de dollars cette saison. Sans compter l’argent gagné ailleurs grâce aux contrats de sponsoring et aux publicités. En gros, les 500 000 dollars qu’il pourrait toucher en cas de victoire au In-Season Tournament ne seraient pour lui qu’un peu d’argent de poche. Pour autant, Dame veut remporter la compétition. Car Dame sait que toute son équipe n’émarge pas au même salaire que lui. Et que pour certains joueurs aux contrats précaires et non-garantis, une telle somme représente beaucoup.

“Nous avons des gars en two-way contracts qui se battent pour leur place et cette somme pourrait changer la vie de leurs familles.” – Damian Lillard

Une bonne mentalité, qui est celle d’un leader mais aussi celle de quelqu’un qui considère son collectif au plus haut point. Chaque pièce est importante, alors rendons-leur les efforts en s’arrachant pour leur offrir un gros et beau chèque à Noël. Dans une poule avec le Heat, les Knicks, les Hornets et les Wizards, Milwaukee ne devrait pas avoir trop de mal à sortir de la première phase de la compétition. Restera alors à jouer l’arbre éliminatoire, qui promet d’être plus relevé. En tout cas, Lillard veut la gagner pour ses gars. Et ils l’aideront quoi qu’il arrive.

Damian Lillard wants that In-Season Tournament prize money… but mostly for teammates who are not so well off financially: “You got guys on two-way contracts who are trying to earn a stay and that prize in the end could change their family’s lives.” pic.twitter.com/AQSaQDyQcQ

— HoopsHype (@hoopshype) November 16, 2023



Source : HoopsHype