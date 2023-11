Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey : qu’en pensaient les scouts avant la Draft 2020 ?

En ce début de saison NBA, une nouvelle génération de joueurs s’illustre en enchaînant les performances XXL soir après soir. Parmi eux : Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey, qui évoluent tous à un niveau All-NBA. Issus de la Draft NBA 2020, ces trois gars sont en pleine ascension et dépassent – voire explosent – les attentes placées en eux à leur arrivée dans la Grande Ligue.

Vous n’avez pas pu les rater.

De Minnesota à Philadelphie en passant par Indiana, ils illuminent nos nuits à travers leur talent, leurs performances et leur charisme. Anthony Edwards et Tyrese Maxey ont tous les deux décroché un titre de meilleur joueur de la semaine en ce début de saison, tandis que Tyrese Haliburton s’affirme plus que jamais parmi les meilleurs meneurs NBA. Ces trois-là cartonnent d’ailleurs tellement qu’on retrouve leur nom dans la discussion du MVP.

Mais il y a trois ans, au moment de leur sélection à la Draft, peu de monde les voyait monter aussi haut. La preuve à travers les scouting reports de l’époque.

Anthony Edwards

1er choix de la Draft NBA 2020

Ce qu’on disait d’Anthony Edwards en 2020 :

“Anthony Edwards est un scoreur dynamique, très puissant pour attaquer le panier et une véritable locomotive en transition. Néanmoins, il n’est pas un shooteur pur, ce qui est problématique sachant qu’il a tendance à trop se reposer sur son tir extérieur au lieu d’attaquer le panier, où il est inarrêtable. Il doit aussi progresser en tant que playmaker et surtout montrer un effort plus constant. Malgré un gros potentiel défensif, il a des sauts de concentration et manque parfois d’intensité.”

“Quelle type de structure aura-t-il autour de lui ? Est-il capable de toujours jouer avec la même intensité ? Peut-il surpasser le manque de coaching (à l’université de Géorgie) et son manque de fondamentaux ? Il a le talent pour devenir une star mais les choses peuvent mal tourner dans une mauvaise situation.”

“Si j’ai bien conscience des doutes concernant son intensité défensive, sa sélection de tir, sa régularité au shoot et sa capacité à faire gagner son équipe, Edwards est le prospect le plus impressionnant sur le plan physique que j’ai pu évaluer parmi les joueurs extérieurs. Dans la bonne situation, il peut devenir l’un des scoreurs NBA les plus dévastateurs.”

“Avec ses qualités athlétiques et ses skills, Anthony Edwards est le joueur le plus talentueux de la Draft, mais il y a des points d’interrogation. Il devrait être un défenseur exceptionnel mais ce n’est pas le cas car il est irrégulier. Je pense que le problème avec Edwards concerne sa compréhension du jeu et sa maturité. Je ne dis pas ça de façon négative. Il a tellement de possibilités avec ses skills qu’il a tendance à se reposer sur son tir extérieur trop souvent.”

Tyrese Haliburton

12e choix de la Draft NBA 2020

Ce qu’on disait de Tyrese Haliburton en 2020 :

“Tyrese Haliburton est un playmaker très créatif avec une vision de jeu exceptionnelle. Il fait un peu tout sur un parquet, il est intelligent, et c’est le joueur rêvé pour un coach. Son plafond est néanmoins limité par son manque de qualités athlétiques, et sa mécanique de tir pose question même s’il a montré qu’il était un bon spot-up shooteur. Sa défense en homme-à-homme représente également une faiblesse.”

“C’est un joueur qui va vraiment dépendre de la situation dans laquelle il est. À son meilleur niveau, il peut jouer aux côtés d’autres playmakers et rendre ses coéquipiers meilleurs. Mais aura-t-il assez de talent autour de lui au début de sa carrière ? Il peut être un parfait role player pour une équipe de Playoffs mais il n’est pas forcément le type de joueur dont les pires équipes NBA ont besoin.”

“C’est un meneur de grande taille avec une belle envergure, il tient bien la balle, c’est un très bon passeur et un bon shooteur, donc son niveau d’efficacité est fantastique. Il prend aussi des rebonds et défend très bien. Il est très mature pour un joueur de son âge. On sait qu’il va vraiment être bon. Est-ce qu’il sera une superstar ou un Hall of Famer ? Je ne vais pas dire ça, mais il sera très bon. Je pense qu’il est sous-estimé dans cette Draft.”

“Je ne vois pas Haliburton comme une première option en tant que guard. Plus comme un deuxième ballhandler. Il n’est pas un gars qui peut créer ou planter un pull-up facilement, ou faire la différence avec son handle ou son explosivité. Vous avez besoin de quelqu’un à côté de lui pour ça. Il faudra qu’il devienne un bon catch & shooteur et je pense qu’il en est capable. Il peut avoir du succès en suivant cette voie.”

Tyrese Maxey

21e choix de la Draft NBA 2020

Ce qu’on disait de Tyrese Maxey en 2020 :

“Tyrese Maxey est un shot-maker et bon finisseur près du panier. C’est un bon scoreur sur pick-and-roll, capable d’aller au panier ou de pull-up. C’est aussi un très bon défenseur qui joue dur. Mais il n’est pas assez vif et manque d’accélération pour générer suffisamment d’espace avec son dribble, ce qui le force à prendre des shoots difficiles. C’est également un playmaker moyen sur pick-and-roll, avec une vision de jeu limitée.”

“Maxey a été très bon (à l’université) mais il y a aussi des points d’interrogation. Le positif, c’est qu’il est le go-to-scorer à Kentucky et il a du succès dans ce rôle. Il a un superbe floater, il est costaud, il a un bon handle pour aller au panier et il bouge bien sans ballon. C’est aussi un défenseur élite sur l’homme. Cependant, Maxey n’a pas bien shooté cette saison (seulement 28% à 3-points). Il n’a pas non plus montré cette explosivité que les équipes veulent voir chez des arrières de premier plan. Mais je pense qu’il peut devenir un très bon role player au plus haut niveau.”

“À travers la Ligue, vous allez trouver beaucoup d’opinions différentes sur cet arrière de 19 ans après une saison où il a été inefficace au tir, dans un rôle de joueur sans ballon au sein de lineups à trois arrières. Mais Maxey est un prospect qu’il faut observer avec les yeux plutôt qu’à travers les stats. Je pense que c’est un prospect Top-10 qui peut bien s’intégrer dans cette NBA très ouverte, où la polyvalence, les shoots rapides, la création offensive et la dureté défensive sont appréciées.”

“Il est capable de mettre des shoots difficiles, mais c’est notamment parce qu’il n’a pas l’explosivité ou le dribble pour faire perdre le short à ses défenseurs. Il a le profil physique d’un combo guard mais il doit progresser à la passe pour assumer ce rôle. Défensivement par contre, il est le joueur rêvé pour un coach.”

Vous l’avez compris : si le talent de ces trois-là a toujours été assez évident, les sceptiques n’étaient pas rares concernant leur capacité à briller au plus haut niveau. Mais Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey se rapprochent aujourd’hui sérieusement de l’élite et l’avenir pourrait bien leur appartenir.