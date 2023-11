Clippers : Russell Westbrook a demandé à sortir du banc !

Avec cinq défaites en cinq matchs, les Clippers version James Harden cherchent des solutions. Et certaines d’entre elles pourraient provenir de Russell Westbrook, qui a demandé au coaching staff de sortir du banc pour permettre à l’équipe de trouver un meilleur équilibre.

Cela s’est vu assez vite, un cinq majeur dans lequel on retrouve Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard et Paul George ne fonctionne pas. Brodie a donc décidé de se sacrifier pour prendre le rôle de sixième homme si l’on en croit Chris Haynes de Bleacher Report.

On aurait préféré voir James Harden prendre cette initiative, mais on salue la mentalité de Russ sur ce coup-là, lui qui semble prêt à tout pour aider les Clippers à gagner. Tyronn Lue et ses assistants ne voulaient sans doute pas vexer Westbrook en le mettant eux-mêmes sur le banc, alors Brodie a décidé de leur faciliter la tâche. C’est Terance Mann qui va le remplacer dans le cinq majeur ce soir (contre Houston) si l’on en croit Bleacher Report.

En allant sur le banc, Russell Westbrook va retrouver le rôle qui lui avait été imposé aux Lakers en première partie de saison 2022-23. Pas à l’aise du tout aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, Russ s’était par contre mieux débrouillé en sortie de banc.

On verra si son initiative porte ses fruits, autant individuellement que collectivement. Mais au moins, on ne pourra pas dire que Westbrook n’a pas pris la notion de sacrifice au sérieux…

