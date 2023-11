Klay Thompson, symbole des grosses galères de Golden State

Sur une série de cinq défaites consécutives et possédant désormais un bilan négatif, les Warriors sont vraiment dans le dur en ce moment. Et Klay Thompson est sûrement celui qui symbolise le mieux ces galères. Le Splash Brother, en grande difficulté, paraît bien cramé…

“C’est ma 13e année en NBA et ce sera la meilleure en date.”

Ça, c’est ce que Klay Thompson disait il y a environ un mois, juste avant le début de la saison NBA. Aujourd’hui, ces propos font presque mal aux oreilles au vu de la production de l’arrière des Warriors.

Expulsé après seulement deux minutes de jeu mardi suite à son altercation avec Jaden McDaniels (Wolves), Klay Thompson avait à cœur de briller la nuit dernière face au Thunder, surtout avec l’absence de Stephen Curry et Draymond Green. Résultat ? 5 points seulement à 1/10 au tir dont 1/6 à 3-points. Une triste performance qui, malheureusement, est dans la continuité du début de saison médiocre de l’autre sniper de Golden State.

Klay Thompson struggling tonight:

5 points

1-for-10 shooting

2 turnovers

Yikes. pic.twitter.com/8fdxhKExX1

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 17, 2023

Parce que oui, Klay Thompson cette saison, c’est dur. Très dur.

13,8 points de moyenne à peine en 12 matchs, à 40% de réussite au tir et 33% du parking. Ce sont tout simplement ses pires stats en carrière, et on note que Klay n’a toujours pas atteint la barre des 20 points depuis la reprise. Une régression brutale par rapport à la saison passée où Thompson avait retrouvé ses standards offensifs d’avant blessures (22 points par match) tout en établissant son propre record de 3-points marqués en une année (301).

“Il faut rester patient, c’est difficile. On n’a pas réussi à lui créer de l’espace avec nos lineups, avec notre attaque. La défense du Thunder l’a visé et a réussi à l’étouffer. Il a tenté de trouver ses propres shoots, et il en a pris des difficiles, par frustration. Il essaye de trouver son rythme, mais on doit trouver un moyen pour lui offrir des shoots ouverts.” – Steve Kerr, coach des Warriors, après la défaite contre le Thunder

Alors que Stephen Curry semble peut-être plus isolé que jamais au sein de l’attaque des Warriors, les difficultés de Klay sont aujourd’hui révélés au grand jour.

On savait déjà que Thompson n’était plus le même défenseur que pré-2019, mais si en plus il commence à galérer autant en attaque, ça va devenir très compliqué pour Golden State. Les Warriors ont besoin d’un Klay qui retrouve rapidement ses standards pour sortir la tête de l’eau, surtout que dans le même temps Andrew Wiggins joue comme s’il était de retour à Minnesota.

Caris LeVert puts the CLAMPS on for an entire possession 🔐

📺 CLE/GSW is LIVE NOW on NBA TV pic.twitter.com/FKVmEH9BdM

— NBA (@NBA) November 12, 2023

Connaissant un peu Klay Thompson et tout ce qu’il a enduré ces dernières années, on va attendre avant de l’enterrer. Les moments difficiles, il connaît. Et surtout il sait comment s’en sortir. Mais le niveau affiché en ce début de saison – à 33 ans – a de quoi inquiéter, lui qui joue en plus pour un nouveau contrat cette saison…