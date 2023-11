Ce soir, Miles Bridges va retrouver les parquets pour la première fois depuis la saison 2021-22. Un retour contesté étant donné les faits de violences conjugales liés au joueur des Hornets et aux récentes accusations le concernant. Interrogé sur ce sujet sensible, le commissionnaire de la NBA Adam Silver s’est expliqué.

La suspension de 30 matchs (20 l’an passé, 10 cette année) de Miles Bridges prend officiellement fin ce vendredi, mais l’affaire Bridges n’est pas encore classée d’un point de vue purement juridique. En effet, outre les faits de violences conjugales pour lesquels il a écopé de trois ans de mise à l’épreuve, Bridges est aujourd’hui accusé d’avoir enfreint l’ordonnance de protection placée sur sa conjointe, et surtout – attention c’est violent – d’avoir balancé des boules de billard sur le véhicule de cette dernière alors que ses enfants étaient à l’intérieur.

C’est donc ce gars-là qui rejouera au basket ce soir. Sur un parquet NBA. Face aux contestations (légitimes) qu’il peut entendre de part et d’autre, que ce soit sur la réintégration de Bridges et/ou les sanctions infligées à son encontre (notamment par rapport à d’autres affaires, comme celle de Ja Morant), Adam Silver s’est expliqué (via Sportsnet 590 The FAN).

“De mon point de vue, on a toujours été cohérents dans la manière d’analyser chaque affaire, on a toujours appliqué les mêmes principes. […] À moins que vous connaissiez exactement les faits de chaque affaire, vous devez comprendre que le résultat est basé sur une enquête et une compréhension très profonde de ce qu’il s’est exactement passé, ce que nous essayons de faire au mieux.”

Le commissionnaire de la NBA a notamment indiqué que les nouvelles accusations concernant Miles Bridges ne pouvaient pas remettre en question son retour au jeu tant qu’il n’a pas été jugé pour ces dernières.

“Concernant les nouvelles accusations, il faut se mettre dans la peau du joueur ou de n’importe quelle personne qui est accusée de quelque chose. Tout le monde a droit à un procès équitable, avec un processus bien établi. À moins qu’il y ait de nouvelles informations, ce serait injuste de punir un joueur ou n’importe qui, nous croyons à la primauté de la loi dans cette ligue.”

Mouais, pas sûr que ces propos d’Adam Silver soient suffisants pour justifier le retour de Miles Bridges sur les parquets…

Source texte : Sportsnet 590 The FAN

