Onze matchs au programme ce soir, la quatrième soirée du In-Season Tournament, Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly et bien d’autres mets succulents à dévorer à partir de 1h du matin. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Knicks

1h : Hornets – Bucks

1h30 : Spurs – Kings

1h30 : Hawks – Sixers

1h30 : Raptors – Celtics

1h30 : Cavaliers – Pistons

2h : Pelicans – Nuggets

2h : Bulls – Magic

4h : Blazers – Lakers

4h : Jazz – Suns

4h30 : Clippers – Rockets

Le match à ne pas rater : Clippers – Rockets

D’un côté une équipe pleine de superstars, de l’autre un groupe plutôt construit autour de “futures” stars. Une équipe qui reste sur six victoires de suite et qui ambiance ce début de saison, de l’autre un squad qui reste sur six… défaites de suite, et qui nous fait osciller entre la gêne et les barres de rire quotidiennes. Si vous suivez un tant soit peu l’actu NBA vous avez donc compris que l’équipe qui perd c’est donc celle qui est composée de supposées superstars, les Clippers, alors que l’autre, les Rockets, réalise donc un superbe début de saison. James Harden, Russell Westbrook (nouveau sixième homme), Kawhi Leonard et Paul George sur le même terrain ça vend du rêve, mais ça ne vend pas vraiment de rêve aux plus tacticiens d’entre nous, alors que Coach Udoka, à Houston, a désormais le bonheur de développer des gamins pétris de talent tout en bénéficiant de l’expérience de quelques grognards du circuit. Un match déséquilibré ? Peut-être bien, mais pas comme vous l’imaginiez.

Mais aussi…

Très hâte de voir comment les Wizards vont se saborder ce soir face aux Knicks

Les Bucks devraient assurer à Charlotte

Gros match pour les Sixers à Atlanta, Joel Embiid n’y a pas que des bons souvenirs

Raptors – Celtics, ça peut scorer FORT

Les Pistons restent sur neuf défaites de suite, et demain ça fera dix

Nikola Jokic qui claque un 38/21/14 à 88% au tir et en 29 minutes

Bulls – Magic, levez la main si vous n’allez pas regarder

Les Lakers qui ont intérêt de se rassurer face aux faibles Blazers

Enfin les débuts du Big Three des Suns ? (Probablement pas)

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly qui continue de monter en pression face aux Knicks

Evan Fournier qui commence à chopper des escarres

Théo Maledon face aux Bucks

Victor Wembanyama qui va apprendre le Lituanien face aux Kings

Nicolas Batum de retour ce soir à Atlanta ?

Killian Hayes face à un gros backcourt à Cleveland

Rayan Rupert qui gratte quelques minutes face aux Lakers ?

Moussa Diabaté qui se tape des barres avec les Clippers

Et en G League ?