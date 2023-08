Chez TrashTalk, on a nos petites habitudes. Aux alentours du 15 août, on active chaque année le mode calendrier dès l’annonce officielle de la NBA. L’idée ? Une immersion totale dans le programme des 30 franchises de la Ligue pour tenter d’identifier les temps forts de la saison à venir et savoir à quelle sauce notre sommeil va être mangé. Une centaine de tweets et une quarantaine d’articles plus tard, voici le résultat servi sur un plateau. Allez, schedule party !

L’annonce des calendriers est peut-être l’événement le plus sous-coté de l’année. La majorité des fans sont en pleine séance de farniente sur la plage ou en train de s’attaquer à l’ascension du Pic du Canigou pour refaire le plein de globules rouges et les joueurs NBA se montrent très discrets pour la plupart d’entre eux. Pourtant, c’est bien plus qu’un tableau Excel bien garni qui vient de nous être partagé. Que ce soit pour poser des congés auprès de son employeur, pour préparer son prochain road-trip chez l’Oncle Sam ou bien tout simplement pour entourer les immanquables de la saison dans son agenda TrashTalk, c’est tout notre programme des prochains mois qui est prédéterminé par ces calendriers. Et puisqu’on a sorti la loupe pour analyser les quelques 1230 rendez-vous de saison régulière que nous réserve Adam Silver cette année, autant en faire profiter tout le monde. Voici donc tout ce qu’il faut savoir pour vivre cette saison 2023-24 à fond les ballons !

Les chiffres clés et grands rendez-vous de la saison NBA 2023-24

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Le calendrier des 30 franchises NBA pour la saison 2023-24 (à venir)

Le calendrier des Atlanta Hawks

Le calendrier des Boston Celtics

Le calendrier des Brooklyn Nets

Le calendrier des Charlotte Hornets

Le calendrier des Chicago Bulls

Le calendrier des Cleveland Cavaliers

Le calendrier des Dallas Mavericks

Le calendrier des Denver Nuggets

Le calendrier des Detroit Pistons

Le calendrier des Golden State Warriors

Le calendrier des Houston Rockets

Le calendrier des Indiana Pacers

Le calendrier des Los Angeles Clippers

Le calendrier des Los Angeles Lakers

Le calendrier des Memphis Grizzlies

Le calendrier du Miami Heat

Le calendrier des Milwaukee Bucks

Le calendrier des Minnesota Timberwolves

Le calendrier des New Orleans Pelicans

Le calendrier des New York Knicks

Le calendrier du Oklahoma City Thunder

Le calendrier du Orlando Magic

Le calendrier des Philadelphia 76ers

Le calendrier des Phoenix Suns

Le calendrier des Portland Trail Blazers

Le calendrier des Sacramento Kings

Le calendrier des San Antonio Spurs

Le calendrier des Toronto Raptors

Le calendrier du Utah Jazz

Le calendrier des Washington Wizards

C’est bon, vous savez tout sur le déroulé de la prochaine saison NBA ! En cas d’oubli, on a quand même prévu une antisèche à consulter juste ici (à venir) pour jeter un rapide coup d’œil stratégique aux grandes dates de la saison. Rendez-vous ici même dès le mois de septembre pour préparer cette campagne 2023-24 dans la joie et la bonne humeur. On va encore se régaler cette année…