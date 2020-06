On connaît les dates provisoires de la fin de saison en NBA : idéal pour poser ses congés de manière stratégique

Depuis que la reprise de la saison le 31 juillet a été votée par les différentes parties prenantes de la NBA, il ne nous manquait plus que des dates un peu plus précises pour se préparer psychologiquement à vivre des Playoffs durant tout l’été. On sait désormais à quoi devrait ressembler notre calendrier jusqu’en octobre.

Maintenant que la bonne nouvelle est officielle, il nous tardait de savoir plus en détail comment allait se dérouler la compétition du côté de Disney World. Dans moins d’un mois, les 22 franchises concernées se seront déjà toutes retrouvées sur place pour commencer le protocole imposé par la Ligue en termes de tests et pour continuer à se préparer avant le deuxième coup d’envoi de cette saison 2019-20 prévu le 31 juillet. Avant cette date clé, chaque équipe devrait disputer entre deux et trois matchs d’exhibition pour reprendre le rythme tranquillement. Car après, ce sera un match tous les deux jours pour chaque équipe avec un back-to-back par franchise prévu lors des seeding games, du 31 juillet au 14 août. En cas de besoin, le ou les tournois play-in auront lieu les 16 et 17 août, là aussi en back-to-back dans l’hypothèse d’un deuxième match qui ferait suite à une victoire du #9 face au #8 dans la première rencontre. Enfin, la première soirée des Playoffs devrait avoir lieu le 18 août selon les informations de Shams Charania de The Athletic. Vous pouvez déjà encadrer en jaune fluo cette date dans vos agendas.

Tentative NBA postseason dates:

Aug. 16-17: Play-in tourney

Aug. 18: First round

Sept. 1: Second round

Sept. 15: Conference Finals

Sept. 30: Finals Game 1pic.twitter.com/Y2bL8CpkSL — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020

Ensuite, le deuxième tour devrait commener au plus tard le 1er septembre pour une durée maximum de deux semaines qui permettra aux Finales de Conférence de débuter le 15 septembre avec un Game 1 des Finales NBA prévu le 30 septembre. C’est bon, vous savez tout ! Vous voilà désormais en possession de toutes les informations nécessaires pour aller voir votre boss et lui demander vos congés en fonction des chances de votre équipe préférée d’atteindre les Finales NBA. Pour les fans des Wizards ou des Spurs, on vous conseille quand même de ne pas être trop gourmands et de réclamer la première quinzaine d’août si vous tenez absolument à voir jouer vos poulains en direct… Sachez toutefois que les dates de la postseason sont encore provisoires et qu’elles sont potentiellement amenées à changer, notamment en l’absence de tournoi play-in ou en cas de séries raccourcies. On sait que chaque journée supplémentaire passée dans le complexe proposé par Disney devrait être très couteux pour la NBA qui devrait donc essayer de gratter au max. Chaque équipe devrait ainsi être amenée à jouer tous les deux jours en Playoffs, à l’exception des Finales où un break de trois jours devrait être prévu, probablement entre le Game 6 et le Game 7 si nécessaire afin d’éviter de rentrer en concurrence avec la grosse soirée de NFL du dimanche 11 octobre prochain. On voit déjà des joueurs qui tirent la langue à l’idée de tenir ce rythme infernal après quasiment cinq mois sans jouer. Il faudra être sérieux dans la préparation physique qui commence dès maintenant pour ne pas se péter dès le début.

On n’hallucinait pas, il y aura bien des Playoffs en plein été. Pour ceux qui rêvent d’un affrontement entre les Lakers et les Clippers au meilleur des sept matchs, c’est donc la deuxième quinzaine de septembre qu’il faudra viser. On compte déjà les jours…

Source texte : The Athletic