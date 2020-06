10 jours de quarantaine pour celui qui s’échappera de la bulle à Orlando : qui est chaud pour se la jouer comme Les Évadés ?

Les scientifiques murmurent à l’oreille d’Adam Silver. Une phrase d’une banalité sans nom mais qui se confirme semaine après semaine avec de nouvelles mesures. Aujourd’hui, on apprend que quiconque osera quitter la bulle d’Orlando sera mis en quarantaine pendant dix jours. Le charme floridien risque de coûter cher.

Kevin O’Connor de The Ringer s’est occupé de révéler l’information au petit monde de la Grande Ligue. Une information en plusieurs étapes. Le joyeux cirque de la balle orange devrait venir poser ses valises chez Mickey entre le 7 et le 9 juillet. On apprend par exemple que dès leur arrivée à Disney, tout le personnel des 22 franchises, du rookie au GM, seront isolés pour une durée de 36 heures dans leur chambre. Logique abyssale. Après cette courte période de quarantaine, des tests massifs seront déployés à destination du plus grand nombre, dont le plus apprécié des joueurs NBA et de tous ceux qui ont eu la (mal)chance de tomber sur lui : celui de la grande tige qui se faufile dans le nez du cas testé. Dit comme ça, cela ne vous dit rien. Mais regardez Enes Kanter vous montrer un tuto, c’est toujours agréable à regarder.

All good 👍

Ready to get back to work 💪 pic.twitter.com/l3zGT4D0HM — Enes Kanter (@EnesKanter) June 5, 2020

Mais les deux principales infos attendues sont celles des mesures à prendre lorsque un joueur sera contrôlé positif au COVID-19 ou une éventuelle sortie de la bulle. Pour les deux cas, même tarif : dix jours en quarantaine avant de retrouver les copains. L’été, en Floride, à quatre heures en voiture de Miami, quelle torture de rester au moins deux mois dans sa piaule. On imagine juste un mec craquer et louper trois ou quatre matchs décisifs pour les Playoffs parce qu’il sera sorti au strip-club. On ne vise personne, seulement un barbu et un autre garçon assez peu expressif avec des grosses mains. Avec cette période d’isolement, tout le monde espère que Disney sera au top niveau logistique pour assurer les demandes spéciales des Gérards de la NBA. Parce qu’on en imagine certains faire passer de la came sous la bulle par un « gars sûr », même de la bière sans alcool. Côté (fast) food, les trolls n’ont pas manqué cette année pour se moquer de l’appétit de Zion Williamson, Nikola Jokic ou Jared Dudley. Pour eux aussi, la mission sera longue et périlleuse, surtout pour les deux derniers qui risquent de passer quelques tours en Playoffs. Chienne de vie. Ils sont les vrais héros de la NBA, et on espère quand même que Chris Paul saura aussi bien choper les plans d’évacuation de la bulle, que ceux des entrailles du Staples Center. Point God prendrait alors une dimension éternelle s’il parvenait à faire fuguer nos amis épicuriens. Heureusement, D’Angelo Russell ne sera pas là pour tout faire foirer et envoyer la randonnée nocturne sur les réseaux.

Adam Silver vient d’être élu relou de service après sa mesure des dix jours en quarantaine. Incroyable de ne pas penser aux besoins et envies des joueurs qui auront envie de sniffer autre chose que du basket, et de goûter d’autres mets que la balle orange. La patience des joueurs va être mise à rude épreuve et heureusement que des proches seront autorisés à les rejoindre après la fin du premier tour des Playoffs.



Source texte : The Ringer