La fenêtre de recrutement devrait débuter le 22 juin pour les 30 franchises : pas de jaloux, tout le monde pourra faire son marché

On en sait un peu plus sur la fenêtre de recrutement qui sera accordée à chaque équipe avant la reprise de la saison à Orlando le 31 juillet prochain. Alors ça n’est pas encore utile de sortir la trade machine d’ESPN mais on pourrait quand même avoir droit à quelques nouvelles sympas dans les semaines à venir.

Au fond de nous, on espère encore voir J.R. Smith en NBA cette saison. C’est que ça commence à faire long pour Gérard qui a tout tenté pour rejoindre son mentor à Los Angeles. Pendant le confinement, il a même été vu en train de faire une petite sortie à vélo avec le King et Anthony Davis. Malheureusement pour le héros du Game 1 des Finales 2018, ce dernier n’a pas signé de contrat en 2019-20 et pourrait être désigné inéligible par la Ligue. En attendant que Tonton Adam ne clarifie un peu les conditions d’éligibilité, on a tout de même appris par l’intermédiaire d’Adrian Wojnarowski d’ESPN que les 30 franchises disposeront d’une période de recrutement qui devrait vraisemblablement commencer le lundi 22 juin. Si on décortique cette information, on apprend donc que les huit équipes qui n’ont pas été conviées à Disney World pourront quand même faire leurs emplettes dans deux semaines alors que toutes les transactions avaient été gelées après la suspension de la saison. Impossible de préparer la saison suivante avec ces dernières additions, mais ils pourront quand même compléter leur roster en vue d’une éventuelle Summer League organisée avec les autres exclues de Floride et ainsi tester des joueurs par lesquels ils étaient tentés. La Grande Ligue a en tout cas fait le choix de l’égalité dans ce domaine.

Sources: The NBA’s « transaction window » starting around June 22 will include all 30 teams — not just the 22 returning to play in Orlando. Teams will be allowed to covert two-way players into NBA contracts and sign eligible free agents for the rest of season. https://t.co/IhCtUQRYcb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 8, 2020

Concrètement, chaque équipe pourra convertir ses two-way contracts à l’instar de ce qu’a déjà prévu de faire le Thunder avec Luguentz Dort par exemple. Les GM auront également la possibilité d’offrir des contrats pour le reste de la saison à des agents-libres éligibles sous certaines conditions, à savoir qu’ils devront probablement avoir été signés en NBA, en G League ou pour un training camp durant la saison 2019-20 ce qui n’est malheureusement pas le cas de Gégé. Si une équipe est handicapée par les blessures ou par des joueurs contaminés au COVID-19 durant le training camp ou lors des huit rencontres de seeding games qui doivent permettre de clôturer la saison régulière, il ne devrait pas y avoir de limitation sur le nombre de joueurs maximum à pouvoir être remplacés. Tacko Fall a donc encore une chance d’être appelé à Orlando par les Celtics et le staff de Disney doit déjà s’inquiéter en cherchant un lit assez grand dans le complexe pour pouvoir l’accueillir dans de bonnes conditions, eux qui avaient déjà prévu de filer le plus grand pieu à Boban Marjanovic. Chez les Frenchies, Adam Mokoka qui avait fait une sortie remarquée avec les Bulls en février et William Howard apparu à deux reprises sous le maillot des Rockets cette saison sont potentiellement éligibles pour être signés un contrat garanti jusqu’à la fin de la saison. C’est également le cas du rookie des Blazers, Jaylen Hoard, qui a fait beaucoup d’allers-retours entre la G League et la NBA cette année, ou encore de Joakim Noah qui compte bien donner tout ce qu’il a en réserve pour les Clippers.

Giannis Antetokounmpo a peut-être trouvé un moyen de contourner la règle qui veut que chaque joueur soit limité à faire venir trois proches au sein de la bulle après le premier tour des Playoffs. En effet, il est déjà coéquipier de son frère Thanasis et pourrait aussi s’arranger pour que Kostas, en two-way contract chez les Lakers, soit signé afin d’avoir deux membres de sa famille supplémentaires avec lui à Disney World. C’est ce qu’on appelle un privilège de MVP…

