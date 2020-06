Fin de saison pour LaMarcus Aldridge, opéré à l’épaule droite : ça vaut vraiment le coup de ramener les Spurs à Orlando ?

Si les Spurs font partie des 22 équipes qui participeront à la reprise de la saison NBA du côté de chez Mickey, ils devront faire sans LaMarcus Aldridge. Ce dernier, passé sur le billard il y a quelques semaines, sera en effet indisponible pour le reste de la campagne 2019-20. Bim.

La nouvelle est tombée ce lundi soir, et elle a été annoncée via un communiqué des San Antonio Spurs. L’intérieur LaMarcus Aldridge ne rejouera plus cette saison, lui qui a subi une arthroscopie au niveau de l’épaule droite le 24 avril dernier. Blessé environ deux mois plus tôt, juste après la trêve du All-Star Weekend, il avait raté six rencontres consécutives avant de retrouver les parquets pour un match, la saison régulière étant ensuite suspendue pour cause de COVID-19. Il faudra donc attendre la fin de l’année civile 2020 pour revoir LMA, qui devrait être opérationnel avant le début du prochain camp d’entraînement et qui rentrera alors dans sa dernière année de contrat à l’âge de 35 ans. Pour cette saison, la perte d’Aldridge est évidemment un coup dur pour les Spurs, car on parle quand même d’un intérieur à 18,9 points et 7,4 rebonds de moyenne. Si sa saison est bien moins accomplie que la précédente au sein d’une équipe de San Antonio en difficulté, LaMarcus reste un élément solide de la formation de Fort Alamo et il va forcément manquer en tant que deuxième scoreur, meilleur rebondeur et meilleur contreur de SA.

Sans lui, la tâche s’annonce compliquée pour les Spurs à Orlando. San Antonio ira à Disney avec l’objectif d’accrocher les Playoffs, les Texans étant actuellement 12è de l’Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 36 défaites. Si les hommes de Gregg Popovich (qui pourrait également ne pas être sur le banc…) ne sont pas loin de la neuvième place permettant de jouer un tournoi play-in (à condition que l’écart avec le huitième soit inférieur à quatre matchs bien entendu), on imagine mal les Spurs réussir à passer devant l’ensemble des équipes se battant actuellement pour les Playoffs. Pour rappel, les Grizzlies sont aujourd’hui huitièmes à l’Ouest, avec 3,5 matchs d’avance sur les Blazers, les Pelicans et les Kings, et quatre matchs d’avance sur San Antonio. D’après les projections du calendrier de fin de saison, les Spurs pourraient jouer deux fois les Nuggets, deux fois le Jazz, les Sixers, les Grizzlies, les Pelicans et les Kings. Pas le plus simple, même si rien ne sera simple étant donné que les pires équipes de la saison régulière ont été priées de rester gentiment chez elles. On a presque envie de dire aux Éperons de passer leur été tranquillement à San Antonio, même si ça serait très Spurs d’arracher une qualif improbable pour maintenir leur incroyable série de 22 participations consécutives aux Playoffs.

LaMarcus Aldridge forfait pour le reste de la saison, les chances d’intégrer le Top-16 se réduisent un peu plus pour les Texans. On n’a désormais plus qu’à souhaiter un bon rétablissement à la marquise, et on se retrouve la saison prochaine.

Source texte : San Antonio Spurs