La NBA entend les revendications des équipes oubliées de la reprise : ne vous inquiétez pas, on parlera de vous au moment de la Draft

Le temps risque d’être long pour les franchises qui n’ont pas été invitées à Orlando pour la reprise de la saison NBA. À l’appel des dirigeants concernés, la Grande Ligue envisage la mise en place d’OTAs, entendez par là « activités d’équipe organisées ».

On le sait, la NBA reprend ses droits le 31 juillet du côté d’Orlando, avec 22 équipes. Warriors, Hawks, Cavs, Wolves, Knicks, Pistons, Bulls et Hornets n’auront pas l’opportunité de participer à la reprise de la saison chez Mickey, et sont d’ores et déjà en vacances. “Neuf mois, c’est trop long sans basket organisé. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre un tel risque”, disait notamment le proprio des Hawks Tony Ressler. Ce dernier ainsi que les dirigeants des autres équipes en repos forcé souhaitent que leurs joueurs puissent garder la forme. Des revendications entendues par la NBA, qui commence à réfléchir à l’organisation d’OTAs d’après Marc Berman du New York Post.

On peut comprendre que ces neuf mois sans basket organisé seraient un désavantage pour les équipes du bas de tableau. Les Hawks souhaitaient notamment se rendre à Orlando pour y disputer des matchs sans enjeu, afin de garder la forme et faire progresser leurs jeunes dans le but de retrouver une continuité sur le plan collectif. Selon une source proche de la NBA, l’organisation de ces OTAs viserait à empêcher la participation des joueurs à des pick-up games cet été dans un environnement potentiellement dangereux pour leur santé. “L’espoir est que la situation se clarifie assez vite pour que ces équipes puissent commencer à organiser et planifier leur intersaison”, a déclaré un responsable de la Ligue au New York Post. Les franchises concernées sont donc actuellement en attente de consignes de la part de la NBA, mais les dirigeants de la Ligue priorisent logiquement la reprise de la saison à Orlando.

Pour rappel, parmi les idées publiées vendredi par le Woj, les équipes absentes d’Orlando voudraient démarrer les camps d’entraînement en avance par rapport à celles invitées chez Mickey. Dans le cas des Knicks par exemple, on apprend que la franchise new-yorkaise souhaiterait un camp de deux semaines obligatoire entre la Draft du 15 octobre prochain et le début des camps d’entraînement en novembre. Mais encore une fois, tout cela est à prendre au conditionnel.

Pas facile de satisfaire tout le monde dans ce joli bordel. Avec ce système de reprise à 22 équipes, d’autres sont un peu laissées au bord de la route. Mais bon, fallait gagner plus de matchs hein…

Source texte : New York Post