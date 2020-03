Preview de la soirée NBA : si vous kiffez les matchs inter-conférence, profitez-en car la nuit est pour vous

Nouvelle nuit de matchs NBA, nouvelle preview pour bien se chauffer. Au programme de ce lundi, sept rencontres au total, avec une tendance bien marquée. Parce que oui, on a six oppositions inter-conférence au menu, avec en plus de ça une affiche sympathique entre le Heat et les Bucks. Si vous aimez les confrontations Est – Ouest, vous savez quoi faire cette nuit.

Les matchs inter-conférence, c’est toujours intrigant. Les équipes se connaissent un peu moins, les affiches sont plus rares et ça peut parfois réserver de belles surprises. En parlant de surprises, on pourrait en avoir cette nuit. Pas forcément sur le Knicks – Rockets (1h), où le duo James Harden – Russell Westbrook devrait faire la diff’ en l’espace d’environ un quart-temps, mais peut-être sur le Cavaliers – Jazz (1h), qui sait. Certes, on a un Donovan Mitchell tout feu tout flamme en ce moment mais on ne peut pas dire qu’Utah soit dans une forme olympique, bien au contraire. Les Mormons ont lâché quatre matchs sur cinq depuis le All-Star Break, tous à domicile, tandis que les Cavs possèdent un bilan de quatre victoires pour trois défaites sur leurs sept derniers matchs, avec notamment le Heat et les Sixers parmi les victimes. On ne pensait jamais dire ça un jour, mais on a un effet J.B. Bickerstaff dans l’Ohio. Un peu dans le même style, on aura un Hawks – Grizzlies à 1h30, avec une équipe des Faucons pas facile à jouer dans son nid actuellement. Bah oui, ça commence à gagner des matchs à Atlanta avec huit succès sur les dix dernières rencontres à la maison. Autrement dit, ce n’est pas forcément le bon moment pour rencontrer les Hawks. Encore une phrase qu’on ne pensait pas dire. Alors les Oursons devront clairement se méfier, eux qui galèrent pas mal en ce moment malgré une belle victoire face à LeBron James et ses Lakers samedi. Toujours au rayon des surprises potentielles, le match opposant les Bulls aux Mavericks à 2h. Avec les Mavs en back-to-back et le duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis possiblement sur la touche (même si Luka vient de passer en « probable »), on assistera peut-être à un miracle avec une victoire des Taureaux dans un match de panier-ballon. Ce n’est arrivé qu’une seule fois lors des onze derniers matchs de Chicago, c’est dire le niveau de la bande à Jim Boylen actuellement. Heureusement qu’il y a Coby White et sa touffe pour mettre un peu de folie dans tout ça.

On sort du rayon « surprises » pour se concentrer sur des affiches plus équilibrées sur le papier. En début de soirée, on aura droit à un Magic – Blazers à 1h. Les deux équipes ont un bilan quasiment similaire (27-33 pour Orlando, 26-35 pour Portland), la différence c’est que l’une d’entre elles est virtuellement qualifiée en Playoffs, contrairement à l’autre. La magie de la Conférence Est. Dans l’Oregon, on attend désespérément le retour de Damian Lillard pour essayer de se repositionner dans la course aux Playoffs. Parce que là, ça sent le roussi. Même les Spurs sont passés devant en étant un peu moins mauvais. Justement, San Antonio sera aussi en piste cette nuit avec la réception des Pacers à 2h30. LaMarcus Aldridge sera probablement forfait, Jakob Poeltl est à l’infirmerie pour plusieurs semaines, ça risque d’être compliqué d’enchaîner une deuxième victoire face à une équipe d’Indiana qui a réappris comment jouer au basket. Mais si les Spurs veulent accrocher le Top 8 à l’Ouest, va falloir prendre ce genre de match à un moment donné. Enfin, on termine avec le choc de la soirée, un séduisant Heat – Bucks à 1h30 qui pourrait faire des étincelles. Et si c’était une preview d’une série de Playoffs ? L’avenir nous le dira mais en tout cas, l’affiche est belle. Giannis Antetokounmpo reste sur une perf monstrueuse à Charlotte, lui qui continue de repousser les limites soir après soir. De quoi trembler un peu à South Beach. Motif d’espoir quand même, Milwaukee a déjà joué dimanche face aux Frelons, avec une deuxième absence consécutive pour Khris Middleton. Il faudra donc surveiller la disponibilité du lieutenant de Giannis, même si les Daims ont ce qu’il faut pour combler une nouvelle absence potentielle. Autre motif d’espoir, le Heat a récemment réussi à sortir la tête de l’eau après une période bien crade, avec une victoire contre Dallas et une autre contre Brooklyn.

Voilà pour les matchs de la nuit. Ce n’est pas forcément la folie furieuse, on l’avoue, mais y’aura quand même de quoi se nourrir. Alors on se revoit dès 1h du matin pour vivre tout ça ensemble, et pourquoi pas assister à quelques surprises.