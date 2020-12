Preview de la soirée NBA : des retrouvailles, beaucoup de retrouvailles, mais c’est aussi ça l’esprit de Noël

La soirée de Noël avait laissé les drogués de la balle orange sur leur faim, et la nuit d’hier a permis de remettre les compteurs à zéro, merci Portland – Houston. Pour ce soir, encore du beau monde sur le parquet et on espère au moins une affiche digne d’un thriller avec une fin en apothéose. Un gros finish sur dix c’est pas trop demandé quand même si ?

C’est bien connu, la Californie respire le basket de qualité et, de jour comme de nuit, Los Angeles résonne au doux bruit de la balle orange. Cette nuit encore, nous attaquerons dans la pénombre de L.A. aux côtés de Kawhi Leonard avant de voir l’aurore, portés dans les cimes par LeBron James et sa troupe de bons vivants. Deux équipes, deux ambiances, pour un résultat similaire ?

21h30 : Clippers – Mavericks : On vous l’avait un peu spoilé en intro mais ce sont les Clippers qui vont attaquer le bal dans cette grande soirée NBA. Match de gala puisqu’il oppose deux équipes qui s’étaient affrontées dans un beau duel au premier tour des Playoffs 2020. Luka Doncic était trop seul pour vaincre l’armada Clippers et malheureusement pour lui, Kristaps Porzingis est toujours en PLS à l’infirmerie. Après avoir encaissé 138 points contre les Lakers, Rick Carlisle aura sans doute envie de remettre les pendules à l’heure. Espérons que Tim Hardaway Jr. soit à la hauteur (lol). Petit motif d’espoir tout de même pour les Texans, Kawhi Leonard est listé comme incertain.

1h : Pelicans – Spurs : Cette nuit du 27 au 28 décembre n’est pas anodine car elle marque aussi le début des back-to-backs pour cette saison 2020-21. Les premiers à se jeter au feu seront donc les Spurs, vainqueurs hier des Raptors. Face à eux, une bande de jeunots avec beaucoup de cannes, et un duo Kevin Durant Jr. – Ovni non identifiable. Amoureux des grosses défenses, passez votre chemin, ce match sent bon les 250 points au total et les highlights au petit matin avec la tartine.

1h : Wizards – Magic : Russell Westbrook et Bradley Beal contre Evan Fournier et Nikola Vucevic… Mais une minute, ce match c’est pas celui d’hier soir ? Qui dit année chelou, dit calendrier chelou et il va donc falloir s’habituer au système des rematchs, un back-to-back entre deux équipes qui viennent de se dire au revoir si vous préférez. Même hôtel, même vestiaire, même savonnette, même routine, il y aura comme un air de déjà-vu au coup de sifflet. Espérons que Brodie nous épargne un second concours de briques.

1h : Hornets – Nets : Encore une équipe qui se prend un back-to-back et malheureusement pour eux, les Hornets ne pouvaient pas plus mal tomber. Après avoir démembré successivement Warriors et Celtics, Kevin Durant et Kyrie Irving tombent sur un adversaire largement à leur portée. La défaite de deux points contre Oklahoma City apportera peut-être un peu de fighting spirit à cette équipe qui en aura bien besoin pour se défaire de Snake et Terre plate. Blowout potentiel à venir.

1h30 : Cavs – Sixers : même combat que les Spurs et les Hornets mais cette fois, les deux équipes seront concernées. Vainqueurs des Pistons et des Knicks cette nuit, les Cavaliers et les Sixers vont donc s’affronter pour la tête de la Conférence Est. Le genre de phrase qu’on risque de ne plus prononcer longtemps pour une des deux équipes. On vous laisse deviner laquelle. Attention aux potentielles absences pour cause de load management. Le virus Kawhi touche beaucoup de monde lui aussi.

1h30 : Knicks – Bucks : il est là, il est beau, c’est notre blowout annoncé de la soirée. Vainqueurs de onze de leurs douze derniers affrontements, les Bucks semblent plutôt sereins à l’heure de retrouver Big Apple, deux ans après une défaite riche en émotions. Giannis en délicatesse au tir, pourra travailler ses gammes sereinement car c’est bien connu, les Knicks sont un excellent sparring partner. +20 minimum au réveil, vous l’aurez lu ici.

2h : Pacers – Celtics : Belle, belle affiche entre contenders de l’Est. Si Boston part avec un léger avantage, Indiana brille régulièrement à domicile, avec ou sans public, et ils n’ont pas perdu beaucoup de plumes chez les Bulls la nuit dernière (125-106). Autant dire que c’est comme s’ils n’avaient pas joué. Sabonis contre Tatum et Oladipo contre Brown, c’est largement suffisant pour vous faire cliquer sur le League Pass.

2h : Bulls – Warriors : Quand on parle du taureau, on en voit les cornes. Dominés dans les grandes lignes à la maison par les Pacers, les Bulls ont là une occasion en or, ou plutôt en jaune, de se refaire la cerise. Dans la catégorie équipe en pleine déconfiture, Golden State est malheureusement bien placé et on a de la peine pour Steph Curry. Encore une nuit à mater Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr. envoyer leurs briquasses et Baby Face finira en camisole de force.

3h : Kings – Suns : Eux non plus ne se quittent plus et c’est un nouveau rematch qui nous est offert. Le premier volet s’est conclu à trois petits points d’écart avec un gros duel de meneurs. Pourquoi ne pas imaginer un duel entre numéro uno et dos de la Draft 2019 ? On est sûrs que vous avez même oublié qui sont les joueurs concernés. Spoiler alert : Luka Doncic et Trae Young n’ont pas été transférés récemment.

4h : Lakers – Wolves : On vous l’avait dit, le basket commence et finit toujours à Los Angeles, Californie. Le temps de changer le parquet, d’ajouter quelques bannières et les Purple and Gold seront prêts à en découdre avec les Wolves, eux aussi en back-to-back. C’est potentiellement l’une des plus belles affiches de la nuit mais elle sera nettement moins flashy si KAT est absent. Blessé au poignet gauche cette nuit, il est incertain et on n’imagine pas ce que prendra la raquette de Minnesota sans lui, même si Anthony Davis est également questionable. Amoureux de TTFL, vous savez quoi faire.

Dix matchs pour cette nuit et il y en aura pour tous les goûts. Tout ce qu’on dira c’est que c’est sympa au début, au milieu et à la fin. Pour le reste, essayez de boucher les trous au mieux. C’est bien connu, c’est quand on ne s’attend à rien qu’on est le plus ébahi.