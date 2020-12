Ça s’est passé un 27 décembre : le légendaire 0/17 de Tim Hardaway au tir, chacun sa façon de marquer l’histoire

La NBA est faite de chiffres et de records. Certains sont prestigieux, d’autres semblent carrément intouchables, et puis il y a ces records qu’aucun joueur n’aimerait avoir. Des records de médiocrité qui restent attachés à la carrière d’un mec, même quand on parle d’un multiple All-Star. N’est-ce pas Tim Hardaway ?

Alala Tim Hardaway. Son killer crossover, son crâne luisant, ses saisons en 20 points – 10 passes et son… 0/17 au tir lors d’une rencontre de la saison 1991-92. Qu’il le veuille ou non, Hardaway voit son nom dans le livre des records de la NBA dans une catégorie à éviter absolument : celle du plus grand nombre de shoots ratés dans un match sans mettre le moindre panier. 17 tirs tentés, 17 tirs ratés, un zéro pointé. C’était le 27 décembre 1991, lors d’un déplacement de ses Golden State Warriors dans le Minnesota. Un vrai cauchemar pour celui qui est alors dans sa troisième saison NBA, troisième saison qui sera d’ailleurs la meilleure de sa carrière d’un point de vue purement statistique (23,4 points, 10 passes, 2 interceptions de moyenne, All-Star et nomination dans la All-NBA Second Team en prime). Rien ne rentre, à part deux pauvres lancers francs. Le genre de soirée à oublier très vite, surtout pour un joueur de son talent capable habituellement d’enchaîner les paniers en pénétration après avoir brisé les chevilles de son adversaire direct. Un talent qui lui permet tout de même de contribuer autrement, sans le scoring. S’il ne marque que deux points face aux Wolves, il distribue 13 caviars à ses coéquipiers. Dans le lot ? Un certain Chris Mullin, qui se régale avec 36 pions au total. De quoi rattraper le festival de briques de Tim.

« Je vais encadrer cette feuille de match. Il fallait que je trouve un moyen d’établir un record NBA. Peu importe le niveau, je n’avais jamais terminé avec un 0-sur. Qu’est-ce que je peux ajouter à ça ? » – Tim Hardaway

Malgré sa performance offensive catastrophique, Tim Hardaway n’a pas perdu son humour. Et pour cause, les Warriors ont tout de même réussi à prendre le dessus sur les Wolves 106-102. Une équipe du Minnesota qui disputait à l’époque seulement la troisième campagne NBA de son histoire, et qui faisait partie des pires formations de la Ligue (15 victoires pour 67 défaites lors de la saison 1991-92). Le genre de formation où on peut se permettre de terminer à 0/17 au tir. Depuis ce match, personne n’a fait pire. Beaucoup de joueurs – dont certains des plus grands scoreurs de l’histoire comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore James Harden – ont raté plus de shoots dans une rencontre, mais jamais sans marquer au moins un seul panier. D’autres ont réussi à s’approcher du record de Tim Hardaway, mais sans jamais le titiller vraiment. On pense à Russell Westbrook, auteur d’un magnifique 0/13 le 28 décembre 2011, idem pour Ray Allen lors du Game 3 des Finales NBA 2010, ou encore Vince Carter en 2008 lors d’un match opposant les Nets face à son ancienne équipe de Toronto. Avant le 27 décembre 1991, un certain Rodney McCray avait lui terminé avec un somptueux 0/15 au tir, c’était en novembre 1988 et le mec jouait aux Kings, déjà au top à l’époque.

Cinq fois All-Star dans sa carrière et considéré à juste titre comme l’un des meilleurs meneurs de jeu des années 1990, Tim Hardaway en a fait rêver plus d’un. Mais en ce 27 décembre 1991, il a vécu un véritable cauchemar, heureusement sans conséquence. On attend désormais le génie qui va battre son record. Gérard, tu es encore là ?