Preview de la soirée NBA : s’il faut, James Harden est prêt à jouer tout seul face aux Sixers

Onze matchs sont prévus cette nuit dont un choc à l’Est entre Sixers et Nets. Si Kyrie Irving ne pourra malheureusement pas être de la partie et que plusieurs joueurs restent incertains, un sacré casting sera tout de même sur le parquet. Et puis, la soirée débutera bien avant cela, dès 19h avec le retour de Carmelo Anthony à New York. On se pose sur le canapé et on profite !

À la suite d’une nuit à neuf rencontres pour démarrer le week-end, on devrait avoir droit à du basket non-stop pendant près de 12 heures. Comment ne pas être carrément chauffé par un programme de la sorte ? On se demande.

19h00 : Knicks – Blazers : on a droit à un beau Melotico tôt ce samedi soir. Carmelo Anthony revient au Madison Square Garden avec ses Blazers. Même si les fans manqueront pour nous offrir le plus beau spectacle possible, l’émotion sera tout de même présente. Concernant le duel sur les parquets, Damian Lillard a manqué le dernier match puisque touché à l’abdomen mais devrait pouvoir jouer. Préparez-vous tout de même à voir un Melo à 30 points (ou tirs manqués selon le scénario). L’apéro s’annonce bien sympa ce soir !

23h00 : Kings – Nuggets : mais c’est qu’ils sont plutôt bons nos amis de Sacramento ! Sur deux succès de suite, les Kings pourraient rééquilibrer leur bilan en cas de succès face aux Nuggets. La mission du soir s’annonce tout de même tendue. Denver vient de perdre largement (93 à 114) face aux Lakers et Nikola Jokic (13 points à 6/16 au tir, 10 rebonds et 6 passes) a été très bien muselé par la défense adverse. Le Joker devrait donc être bien vénère et prêt à prouver que le match contre L.A. n’était qu’une sortie de route. Gary Harris ne jouera pas et Jamal Murray pourrait lui aussi devoir renoncer au match de ce soir. Tout sur Niko Jokic alors !

1h00 : Magic – Bulls : quelques heures après leur défaite de la nuit dernière (119 à 123) face au Magic, les Bulls retrouvent déjà leur bourreau. Nikola Vucevic a envoyé un message fort la nuit dernière avec ses 43 points et 19 rebonds et a permis à son équipe de stopper une série de défaites bien inquiétante. De leur côté, en plus de rentrer bredouilles à l’hôtel, les Bulls ont perdu Lauri Markkanen, très rapidement touché à l’épaule et très incertain pour ce samedi soir. C’est bien dommage pour le Finlandais, en forme ces derniers jours. Le Magic ne dit pas non à ce petit coup de pouce et espère en profiter pour démarrer une possible série.

2h00 : Sixers – Nets : le choc s’annonçait énorme, mais la hype entourant ce duel entre Sixers et Nets a tout de même été un peu revue à la baisse ces dernières heures. Alors que Joel Embiid (genou) et Seth Curry (récup COVID) sont incertains, Ben Simmons (mollet) devrait pouvoir être sur le parquet cette nuit, contrairement Kyrie Irving. Le meneur est blessé à l’index de la main droite. KD a lui été la victime d’un imbroglio lié au protocole de contact tracing mis en place par la NBA. Obligé de quitter en pleine rencontre ses coéquipiers pour s’isoler hier soir, l’ailier n’était pour le moins pas très satisfait de la manière de faire de la Ligue et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Annoncé absent jusqu’à une heure de la rencontre, il pourrait tout de même rejouer car il est finalement annoncé incertain. James Harden est lui déjà prêt à prendre les clés du camion si besoin !

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight against the 76ers due to right index finger sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2021

The Nets say Kevin Durant (health and safety protocols) is questionable tonight against Philadelphia and list Kyrie Irving as out with a right index finger sprain — Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2021

2h00 : Hawks – Raptors : les dynamiques sont opposées entre Hawks et Raptors. Atlanta reste sur trois défaites de suite, tandis que les Canadiens sortent eux la tête de l’eau ces derniers jours. Tombeurs des Nets (123 à 117) la nuit dernière, Pascal Siakam (33 points) et ses gars veulent enchaîner pour faire définitivement oublier leur début de saison très compliqué. Les Hawks espèrent une nouvelle fois compter sur le talent de Trae Young, encore incertain puisque gêné au mollet. Onyeka Okongwu, De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic ou encore Kris Dunn sont eux toujours sur la touche.

2h00 : Cavaliers – Bucks : côté Cavaliers, le retour de Larry Nance Jr. pourrait faire du bien pour cette deuxième confrontation consécutive avec les Bucks, à condition qu’il soit opérationnel évidemment. Malgré un groupe combatif, la défaite (105 à 123) était inévitable face à des mecs en mission et ultra-concentrés en ce début février. Giannis Antetokounmpo et ses lieutenants ont passé la seconde, sans doute frustrés par leur inconstance depuis le début de saison, et restent désormais sur trois victoires très satisfaisantes depuis le début du mois. Le rouleau-compresseur de la saison dernière semble s’être remis en marche et ça, ce n’est pas une très bonne nouvelle pour les Cavaliers.

2h00 : Rockets – Spurs : sept victoires lors des huit derniers matchs, un collectif inattendu qui performe et des sourires retrouvés. Voilà le bilan général lié aux Rockets ces dernières semaines. Malgré tout, la blessure à la cheville contractée par Christian Wood face aux Grizzlies a noirci un peu l’horizon. L’intérieur révélation souffre d’une entorse à la cheville droite et devrait être absent pour plusieurs semaines. Son absence se fera ressentir face aux Spurs ce soir, à moins que DeMarcus Cousins ne poursuive sa montée en puissance. Côté Spurs, Lonnie Walker IV et LaMarcus Aldridge ne joueront pas. Un doute persiste à propos de la participation de Dejounte Murray, touché à la cheville.

2h00 : Thunder – Wolves : tandis que Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort pourraient retrouver les planches d’un parquet NBA ce soir, Théo Maledon n’est lui pas sûr de pouvoir les aider s’ils jouent. Le meneur français est en effet encore incertain puisque potentiellement placé sous protocole COVID par la NBA. Son coéquipier et mentor, George Hill, ne jouera lui pas ce soir. En face, Karl-Anthony Towns, de retour d’une contamination au COVID au cours du mois de janvier, est toujours espéré pour tenter de lancer une série après le premier succès (106 à 103) face à ce même Thunder.

2h30 : Mavericks – Warriors : sept défaites lors des huit derniers matchs et une taule (116 à 147) tout juste subie face aux Warriors avec un Kelly Oubre Jr. à 40 points, les Mavericks ne font pas trop les mariolles avant de rejouer Stephen Curry et son équipe. On peut les comprendre tant la période est compliquée pour Rick Carlisle et ses joueurs. Face à des Warriors à nouveau privés de tous leurs pivots (James Wiseman, Kevon Looney et Marquese Chriss, lui absent pour la saison), ce serait quand même le minimum de laver l’affront d’il y a deux jours en l’emportant. Luka Doncic le sait, s’il ne veut pas dire au revoir aux Playoffs plus rapidement que prévu, il va falloir relever la tête au plus vite !

3h00 : Pelicans – Grizzlies : ça va mieux du côté des Pels, restant sur deux victoires, et qu’est-ce qu’on attendait ça quand même ! Le groupe coaché par Stan Van Gundy peut se révéler frustrant mais a tout de même un potentiel indéniable. Savoir que son duo Zion Williamson – Brandon Ingram va justement entrer en action face à Ja Morant et sa troupe ne peut que nous réjouir et nous faire attendre de très belles choses. On espère que le scénario de la rencontre sera à la hauteur du casting entre ces deux équipes se battant pour une potentielle place en Playoffs à l’Ouest, et qu’on devrait pas mal voir ces prochaines années.

4h00 : Lakers – Pistons : la pêche aux victoires est repartie de plus belle côté Lakers. En pleine bataille pour le leadership de l’Ouest avec le Jazz et les Clippers, les Angelinos restent sur trois succès et n’ont clairement pas envie de s’arrêter là. Les Pistons, d’autant plus privés de Derrick Rose et Wayne Ellington, s’annoncent être une cible facile, mais restent tout de même bien imprévisibles sur un seul match. La possibilité de reposer LeBron James et/ou Anthony Davis est belle mais attention tout de même à ne pas trop manquer de respect à Jerami Grant, prêt à montrer qu’il peut faire le travail contre n’importe qui.

Quel beau samedi soir qui s’annonce ! On va pouvoir profiter de la NBA durant de longues heures et ce dès 19h. Alors, on profite bien et on veille jusqu’à tard dans la nuit devant nos cracks préférés avant d’enchaîner sur une belle grasse matinée ce dimanche matin. Allez, café et c’est parti !

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference