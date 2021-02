Carmelo Anthony est de retour à la maison : Melotico dans un Madison Square Garden vide, mais émotions à prévoir

Le match entre Knicks et Blazers disputé ce samedi soir aura bien sûr une teneur spéciale pour Carmelo Anthony. L’ailier de 36 ans a très longtemps été la star de la franchise new-yorkaise et ne peut pas oublier tout ce qu’il a vécu avec elle. Même si le match se déroulera dans un Madison Square Garden tristement vide, il est tout de même immanquable !

Ce samedi soir, on a droit à deux rencontres disputées assez tôt dans la soirée dont un duel entre Knicks et Blazers ouvrant le programme dès 19h. Cette rencontre sera à suivre avec une attention tout spécialement portée sur un certain Carmelo Anthony. Effectivement, le vétéran de 36 ans des Blazers va faire son retour au Madison Square Garden, un antre qui a tant compté pour lui au cours de sa carrière. Le moment, toujours spécial, s’annonce touchant malgré le fait que le Garden ne puisse pas accueillir de fans du fait du COVID. Après quasiment sept saisons passées à New York, Melo aura pas mal bourlingué, avec des passages à oublier du côté du Thunder et des Rockets, avant de trouver une seconde jeunesse à Portland depuis novembre 2019. Utilisé par Terry Stotts dans un rôle de sixième homme inédit pour lui, Melo n’a démarré que trois rencontres en 2020-21, profitant des blessures pour retrouver un impact plus proche de celui qu’il avait la saison passée (15,4 points à 43% au tir dont 38,5% à 3-points et 6,3 rebonds en 33 minutes, en tant que titulaire). Malgré un temps de jeu (26 minutes) et une production en baisse (12,6 points à 38,5% au tir dont 35,3% à 3-points et 3,6 rebonds) lors de l’exercice actuel, Melo arrive à cette rencontre si spéciale pour lui avec la main chaude. Pour cause, le vétéran reste sur deux rencontres à 21 puis 22 pions lors de succès face aux Wizards (132 à 121) et aux Sixers (121 à 105). Lors du match contre Philly, Mr. Clutch a retroussé ses manches pour mener son équipe au scoring aux côtés de Gary Trent Jr. et en l’absence de Damian Lillard, touché à l’abdomen. Si le sniper pourrait revenir ce soir, on espère voir Melo poursuivre sur cette voie et être capable de nous offrir quelques moments bien sympathiques sur le parquet du MSG histoire de nous rappeler quelques souvenirs.

STAY MELO 🔥🔥🔥 https://t.co/etloZ8o21D — Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 5, 2021

Toujours très apprécié à New York, que ce soit par les fans mais aussi par une grande partie de l’actuel groupe des Knicks, Melo sera l’attraction de ce samedi. Les jeunots R.J. Barrett, Obi Toppin ou encore Immanuel Quickley le kiffent tous. Enes Kanter, lui aussi passé par Big Apple durant un an et demi et justement arrivé au moment du départ d’Anthony, doit être jaloux du traitement réservé à son coéquipier. Mais en plus de tout l’aspect émotionnel lié à cette rencontre, il faudra également garder l’ailier des Blazers à l’œil pour une raison moins évidente. En effet, le joueur aux 17 saisons NBA poursuit sa progression au sein de différents classements all-time. Concernant celui des points en carrière, Melo (13e avec 26 697 points) a récemment dépassé Dominique Wilkins (26 668) et vise désormais un autre glorieux aîné en la personne d’Oscar Robertson (26 710). L’objectif de dépasser Big O est donc atteignable dès ce soir, ce qui représenterait d’ailleurs un beau clin d’œil au parcours du principal intéressé. Il faudra quatorze pions à l’ancien Knick pour se rapprocher encore un peu plus du Top 10 et ainsi continuer de faire grandir son nom à l’échelle de l’histoire. Ça nous mettrait presque la larme à l’œil.

Vous l’aurez compris, Carmelo Anthony fait son retour au Madison Square Garden, ce qui est toujours un évènement inratable. Enes Kanter doit être dégoûté de se faire voler la vedette par son papi coéquipier et va nous sortir un gros 20/20 pour qu’on se rappelle qui il est. Pour voir tout ça, on se donne donc rendez-vous dès 19h. N’abusez pas trop sur l’apéro, histoire de ne pas voir trop flou au moment du coup d’envoi !