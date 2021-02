Allen Iverson vs Kyrie Irving, Steve Nash a son avis : spoiler, ça pourrait déranger les fans des Sixers

En déplacement du côté de Philadelphie ce samedi, les Nets de Steve Nash vont tenter de rebondir sur les terres de l’ancien MVP Allen Iverson, que Stevie a affronté à plusieurs reprises dans sa carrière. En marge de ce choc de l’Est, un journaliste lui a demandé de se lancer dans une comparaison entre AI et son meneur Kyrie Irving…

The Answer et Uncle Drew ont souvent été comparés, notamment parce qu’ils font partie des briseurs de chevilles les plus redoutables de l’histoire du jeu à travers leurs changements de direction dévastateurs et leur handle de folie. Sans grande surprise, quelqu’un a décidé de profiter de l’affrontement entre les Sixers et les Nets ce soir pour remettre le débat sur la table : qui est le plus talentueux ? Est-ce qu’on peut vraiment comparer Kyrie à AI ? Steve Nash, qui a connu les grandes heures d’Iverson et qui a été un témoin privilégié de l’ascension de The Answer sachant qu’il est arrivé en NBA la même année que lui (la fameuse Draft 1996), est plutôt bien placé pour discuter du niveau de la légende des Sixers. Et comme il est aujourd’hui le coach d’Irving, il peut clairement voir les similitudes et les différences entre les deux, même si on imagine qu’il a bien réfléchi avant d’ouvrir la bouche car il ne faudrait pas vexer l’ami Drew.

« Je pense qu’Allen était spécial à sa manière. Je pense que Kyrie est plus talentueux. Je pense qu’Allen était différent. Il était électrisant d’une manière différente. Il allait beaucoup sur la ligne des lancers-francs. Allen était un compétiteur incroyable. La panoplie de shoots que possède Kyrie, avec la précision qui va avec, est historique. Allen est Allen. C’est l’un des meilleurs de l’histoire. Kyrie, quand vous regardez ce qu’il est capable de faire sur le terrain, en matière de talent et de capacité à marquer, c’est historique. »

Si certains fans des Sixers et d’Allen Iverson resteront probablement fixés sur la phrase « Kyrie est plus talentueux », l’analyse de Steve Nash est globalement très pertinente. Quand on regarde juste le répertoire offensif d’Uncle Drew, pas sûr qu’on ait déjà vu un joueur de sa taille posséder autant de possibilités pour mettre la gonfle dans le panier et dominer son adversaire direct. Finition près du cercle ? C’est à un niveau all-time. Adresse extérieure ? On est sur du 39% à 3-points en carrière. Jeu mi-distance ? Limite on a l’impression de revoir Kobe parfois. Et puis en un-contre-un, pas besoin de vous faire un dessin. Après, on peut reprocher beaucoup de choses à Kyrie, que ce soit par rapport à son leadership ou son incapacité à porter le costume de franchise player depuis son départ des Cavaliers, avec qui il a remporté un titre aux côtés de LeBron James. La différence avec Iverson est sans doute ici. Scoreur immense malgré sa petite taille (1m83 avec les chaussures), The Answer était un joueur calibre MVP, qui a emmené les Sixers jusqu’en Finales NBA en 2001 face aux Lakers de Shaq et Kobe. Ses qualités de finition, de dribbles ainsi que ses capacités athlétiques caractérisaient évidemment le phénomène mais comme le dit si bien Steve Nash, Iverson était le genre de mec à tout laisser sur le terrain, peu importe les bobos. Un compétiteur hors pair, pas forcément un acharné de l’entraînement certes (Practice ?!), mais un mec avec un cœur gros comme ça qui n’hésitait pas à affronter les géants de son sport.

Possédant plusieurs qualités similaires mais un jeu différent, Irving s’inspirant pas mal de son modèle Kobe tandis qu’Iverson était presque constamment en attack mode vers le cercle, les deux ont des arguments et chacun peut se faire son avis sur la question. Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils font tous les deux partie des meilleurs petits de l’histoire du jeu.

Source texte : @MikeAScotto