Preview de la soirée NBA : possible première pour James Harden avec les Nets, rendez-vous à minuit pour ses grands débuts ?

Ce samedi soir, malgré le report de la rencontre entre Suns et Pacers, nous aurons droit à six matchs dont un second Spurs – Rockets en trois jours proposé à l’occasion des NBA Saturdays. L’occasion de voir si Houston confirme pour sa deuxième sortie sans James Harden, qui démarre lui possiblement son histoire avec les Nets. On espère également revoir Ja Morant après une vingtaine de jours d’absence et une occasion manquée la nuit dernière.

À la suite d’une nuit NBA au sein de laquelle dix rencontres étaient prévues, mais uniquement sept ont pu se dérouler, on aura droit à un nouveau programme en partie impacté par le COVID. Après deux matchs à des horaires bien appréciables en France pour débuter la soirée, on aura ensuite de quoi nous occuper jusqu’à l’aube.

23h00 : Spurs – Rockets : après un retour au jeu mitigé il y a deux jours lors de la défaite de son équipe face à ses voisins texans (105 à 109), nul doute que DeMar DeRozan va avoir des choses à prouver ce soir face aux Rockets. En dehors de Derrick White, tous les joueurs importants de la rotation habituelle de Gregg Popovich devraient être de la partie. Tout le contraire de Rockets apprenant tout juste comment faire sans James Harden. Christian Wood est le nouveau leader de cette équipe et peut le confirmer en l’absence de John Wall (genou), DeMarcus Cousins (cheville) et plusieurs autres joueurs dont potentiellement Victor Oladipo, la nouvelle recrue. Eric Gordon pourrait lui rejouer après nous avoir mis la carotte il y a deux jours, et il a plutôt intérêt.

00h00 : Nets – Magic : le trio ultra-attendu des Nets ne pourra pas entamer son histoire commune dès ce soir. Sa participation à la rencontre dépendant de l’avancée de la partie administrative de son transfert, James Harden pourrait démarrer. Néanmoins, après plusieurs jours d’absence, Kyrie Irving ne sera lui de retour en match que lundi soir face aux Bucks, et ce dans le meilleur des cas. Malgré tout, Kevin Durant sera lui bien là pour faire le travail face à un Magic dans une mauvaise passe. Steve Clifford espère pouvoir compter sur les retours de Mo Bamba et Michael Carter-Williams, tandis que notre Frenchie Evan Fournier sera out, comme d’hab en ce moment. Son pote Nikola Vucevic risque de se sentir encore une fois bien seul.

James Harden is listed as questionable (trade pending) on the Nets injury report for Saturday’s game against the Magic. Steve Nash said earlier today that as soon as he is available, Harden will start for the Nets. — Malika Andrews (@malika_andrews) January 15, 2021

Sources: Kyrie Irving will be out due to health and safety protocols for Saturday’s game against Orlando. While Irving has expressed a desire to return, sources say, the extensive time away from the court requires a period of ramping up basketball activities. — Malika Andrews (@malika_andrews) January 15, 2021

1h30 : Raptors – Hornets : vainqueurs des Hornets (111 à 108) lors du premier match entre les deux équipes il y a deux jours, les Raptors doivent une fière chandelle à Chris Boucher. Si les choses ne vont pas bien pour nos Canadiens délocalisés à Tampa en Floride, l’intérieur se révèle lui être une excellente surprise depuis le début de saison. Pour tenter d’éviter une troisième défaite consécutive à sa nouvelle équipe, Gordon Hayward pourrait faire son retour sur le parquet après avoir été touché à la hanche face aux Mavericks. Victoire impérative pour Toronto, histoire de quitter les bas-fonds de la Conférence Est au plus vite et au risque d’y rester toute la saison !

2h00 : Heat – Pistons : toujours privé de Jimmy Butler et Avery Bradley à cause du COVID, le Heat pourrait néanmoins récupérer six joueurs dont Goran Dragic et Bam Adebayo cette nuit. Après deux défaites concédées avec une équipe bis face aux Sixers (134 à 137, puis 108 à 125), Miami espère pouvoir se relancer face à des Pistons pour l’instant bredouilles à l’extérieur cette saison (quatre défaites). Jerami Grant et ses potes auraient sans doute préféré jouer Miami avec ses cadres sur la touche mais il faudra peut-être faire face à plusieurs gros talents pour tenter de l’emporter !

2h00 : Grizzlies – Sixers : toujours sans Seth Curry, contaminé au COVID, mais aussi Mike Scott et Furkan Korkmaz, les Sixers se déplacent à Memphis sans Joel Embiid, touché au genou. Ben Simmons étant lui aussi incertain, ne serait-ce pas le moment parfait de laisser place à un certain Tyrese Maxey, rookie talentueux ayant pu montrer ce dont il était capable ces derniers jours ? On l’espère, tant le jeune homme a de belles choses en magasin. L’opposition avec les Grizzlies ce soir s’annonce très intéressante. Ja Morant, ayant récupéré de sa blessure à la cheville et potentiellement de retour la nuit dernière contre les Wolves avant que le match ne soit reporté, pourrait cette fois-ci bien débuter. On espère tous pouvoir revoir au plus vite le marsupilami.

Reporté : Suns – Pacers : pas de surprise concernant ce match entre Suns et Pacers. La rencontre a été reportée bien à l’avance par la NBA, préférant prendre toutes les précautions nécessaires. Même si aucun joueur n’a été testé positif jusque-là chez les Suns suite à leur affrontement avec les Wizards lundi dernier, les membres de la délégation de Phoenix restent à l’isolement pour le moment. La reprise est prévue pour après-demain face aux Grizzlies à l’occasion du Martin Luther King Day. Les Pacers n’auront eux pas à attendre longtemps, défiant les Clippers au Staples Center dimanche.

4h00 : Blazers – Hawks : après quatre succès, Portland a été défait très largement par les Pacers (87 à 111) dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce triste match face aux Pacers a également coïncidé avec une fracture du poignet pour Jusuf Nurkic. Déjà très dépendants de leur backcourt Damian Lillard – C.J. McCollum, les Blazers devront faire sans leur intérieur pour huit semaines au minimum à la suite de son opération. Pour autant, l’obstacle Atlanta ne semble pas insurmontable tant la période est compliquée pour Trae Young et ses coéquipiers. Le meneur enchaîne en back-to-back après une rencontre à 4 points à 1/11 au tir face au Jazz (92 à 116) et doit se passer d’une bonne partie du casting devant normalement l’épauler. Si Rajon Rondo a repris hier soir, Kris Dunn, Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic sont toujours absents.

Malgré le fait qu’il n’y ait que six rencontres au programme au lieu des sept prévues au départ, la soirée s’annonce quand même très excitante. Après un démarrage plus tôt que d’habitude, dès 23 heures, avec un derby texan entre Spurs et Rockets, on pourrait voir James Harden étrenner son nouveau maillot pour la première fois. Le Barbu pourrait démarrer avec les Nets, tandis que Ja Morant pourrait lui faire son retour de blessure. Allez, on y croit aujourd’hui !

