Le titre NBA en tête, James Harden annonce déjà la couleur : les Nets récupèrent « un joueur élite, un coéquipier élite, un leader élite »

Après plus de huit saisons à Houston, James Harden a officiellement tourné la page et est désormais prêt à défendre les couleurs des Nets pour tenter de remporter sa première bagouze aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Alors qu’il pourrait faire ses grands débuts dès ce soir face au Magic, le Barbu s’est exprimé hier lors de sa conférence de presse d’intronisation. Sans surprise, il ne pense qu’à une seule chose, le titre NBA.

« Je suis un joueur élite, un coéquipier élite, un leader élite ». Quand un journaliste de NBC New York a demandé à James Harden ce qu’il allait apporter aux Nets et leurs fans, le Barbu n’a pas hésité une seconde. Malgré les critiques, un début de saison en mode flemmard et un divorce bien crade avec les Rockets, l’ancien MVP a toujours une très haute estime de lui-même. Si beaucoup de gens – à Houston mais pas seulement – sont probablement en désaccord avec lui, surtout sur la partie coéquipier et leader, Ramesse n’en a cure. Aujourd’hui, Harden a la tête à Brooklyn et même s’il regrette la manière dont les choses se sont terminées dans le Texas, il est prêt pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Un chapitre qui pourrait débuter ce samedi avec une première sortie sous son nouveau maillot des Nets, lui qui est pour l’instant considéré comme incertain face au Magic. Qu’il débute ce soir contre Orlando ou lundi dans un choc de l’Est face à Milwaukee lors du MLK Day, peu importe au final, ça ne sera qu’un petit détail de l’histoire. Une histoire qu’il veut marquer en remportant un titre avec Brooklyn, le seul vrai accomplissement qui manque sur son CV aujourd’hui. Individuellement, il a raflé un trophée de MVP et plusieurs titres de meilleur scoreur, ce qui lui faut maintenant c’est une bague. À 31 ans et dans sa douzième saison NBA, il n’y a plus de temps à perdre, d’autant plus qu’il a une réputation à changer en Playoffs, lui qui a connu quelques trous d’air dans les moments les plus importants.

« Aujourd’hui, à ce stade de ma carrière, je veux me donner l’opportunité de réaliser quelque chose que je n’ai pas encore accompli dans cette ligue [gagner un titre, ndlr.]. C’est pourquoi je suis ici à Brooklyn. Évidemment, nous savons que ce n’est pas facile. Mais avec cet effectif, ce coaching staff et cette franchise, je pense que nous avons une chance légitime. »

Effectivement, quand vous ajoutez un James Harden à une équipe déjà composée de Kevin Durant et Kyrie Irving, vous avez une chance de gagner le titre. Mais si ce Big Three est monstrueux sur le papier, on peut se poser des questions sur la capacité des trois stars à bien jouer ensemble sachant qu’il n’y a qu’un seul ballon en jeu. Si l’on en croit les propos du manager général des Nets Sean Marks, ils sont tous prêts à sacrifier des munitions offensives pour le bien de l’équipe mais on va quand même attendre de voir ce que ça donne sur le parquet. En tout cas, lors de sa conférence de presse, James Harden s’est montré d’humeur partageuse.

« Nous avons deux scoreurs d’élite que tout le monde connaît. Mon boulot, ce sera évidemment de scorer quand c’est nécessaire, mais aussi d’utiliser mes qualités de playmaker pour offrir des tirs à nos shooteurs, permettre à nos intérieurs de finir près du cercle, et juste rendre l’équipe meilleure. Je pense que c’est l’un des aspects de mon jeu qui va exceller au sein de cette attaque. Tant que je rends mes coéquipiers meilleurs, les points ne sont pas importants. »

James Harden n’a plus rien à prouver en tant que scoreur, reste à voir s’il est aujourd’hui capable de s’intégrer dans une équipe où il ne sera pas toujours l’option numéro un. Une problématique intéressante à suivre de l’extérieur, mais qui pourrait bien provoquer quelques étincelles à l’intérieur de l’équipe.

Peut-être qu’on verra James Harden en tenue ce soir face au Magic, peut-être pas. Ce qui est sûr, c’est que le Barbu est venu à Brooklyn avec qu’un seul objectif en tête, atteindre les sommets de la NBA. Reste à voir si lui, KD et Kyrie sont capables de trouver le bon équilibre pour guider les Nets vers la Terre Promise.

Source texte : chaîne YouTube Brooklyn Nets

‘An elite player, an elite teammate, and an elite leader, and a guy that's willing to do whatever it takes to rack up as many wins as we can.’ James Harden telling Brooklyn fans what they’re about to get. 😤 (🎥: @CBSSportsHQ) pic.twitter.com/RBg4BaFMAf — theScore (@theScore) January 15, 2021