LeBron James et Nikola Jokic avaient un rendez-vous de MVP ? C’est con, Niko ne s’est pas pointé au rendez-vous

C’était le choc, that was the choc, vive le chocolat. Pas sûr pour la traduction mais vous avez compris l’idée, ce Nuggets-Lakers était à plus d’un titre le match le plus intéressant de la nuit, pour des raisons que l’on va dès à présent vous énoncer, et ça, ça s’appelle une transition parfaite entre une introduction et un premier paragraphe.

1) Revival des dernières Finales de Conférence à l’Ouest. 2) Choc entre le seed 3 et le seed 4 cette saison. 3) Duel de MVP potentiels entre LeBron James et Nikola Jokic et 4) un Staples Center en fusion pour assister à tout ça. Rayer la mention inutile et rayez aussi… notre troisième affirmation car, gros spoil, cette nuit Nikola Jokic ne s’est tout simplement pas pointé au rendez-vous. Plus exactement il s’est pointé, mais au lieu de LeBron l’attendaient Anthony Davis, Montrezl Harrell, Marc Gasol et Kyle Kuzma, ligués pour lui faire comprendre que le vrai roi de l’Ouest jouait dans leur équipe, ou tout du moins dans leur ville si vous voyez de quoi on parle. Pire match de la saison pour le Joker, pas en rythme et trop bien défendu, un Niko qui terminera sa rencontre en 13/10/6 et à 6/16 au tir, avec possiblement quelques belles marques sur sa peau un peu flasque. Et si côté Nuggets cette nuit ce sont plutôt les intérieurs durs au mal JaMychal Green et Paul Millsap ou les petits Jamal Murray et Monte Morris qui auront fait le taf, ce sont bien les Lakers qui auront su accélérer au meilleur des moments, grâce à un… LeBron James – évidemment – impérial et nouveau squatteur depuis cette nuit d’un podium plutôt stylé.

Perf tout d’abord discrète du King, puis sprint terrible en fin de troisième quart pour valider un 19-2 des Lakers et un 37-17 sur la période, et ce sont alors tous les Angelinos qui suivent leur boss au pas de course. Kyle Kuzma, adroit et… impérial en défense, aura montré à Michael Porter Jr. le niveau qu’il doit atteindre et cette phrase est assez terrible pour MPJ d’ailleurs, Talen Horton-Tucker aura pour sa part son moment de gloire en déployant ses immenses lianes pour finir à 17 points à 8/12, Montrezl Harrell va finir par péter un cercle et des tympans à force d’avoir des spasmes quand il dunke et Dennis Schroder a encore été le deuxième meilleur joueur des Lakers cette nuit. Hein ? Bah ouais, car ce bon vieux AD a certes défendu le fer mais avait décidé de ne pas se fouler en attaque, pas besoin me direz-vous quand le pivot d’en face ne s’appelle pas Nikola Jokic mais plutôt Darko Milicic.

Au final ? Un LeBron impérial, qui montre une fois de plus qu’il reste capable de gagner des matchs en mettant un coup de pédale mais pas plus. Pourquoi ? Parce qu’il se prépare à poser des 35/15/15 en Playoffs, tout simplement.