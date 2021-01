Preview de la soirée NBA : programme chargé et retour d’un certain Kyrie Irving, les ingrédients sont réunis pour vivre une sacrée nuit

Onze rencontres étaient au programme ce soir, mais l’une d’entre elles, Hornets – Wizards, a été reportée, ce qui fait donc descendre le total à dix affiches. Les prochaines heures restent tout de même bien chargées et on devrait largement avoir de quoi s’occuper jusqu’à l’aube, notamment avec le premier match du trio Irving – Harden – Durant. On fait le tour de ce qui nous attend !

À la suite d’une nuit à deux rencontres, consécutive à un Martin Luther King Day très chargé et riche en rebondissements, on retrouve un menu beaucoup plus riche. Quel plaisir de cliquer sur le programme de la nuit et voir qu’il y a une dizaine de matchs comme cette nuit quand même !

Reporté : Hornets – Wizards : le retour sur le parquet des Wizards ne sera pas encore pour ce soir. L’équipe de la capitale est toujours paralysée par le COVID (sept joueurs positifs) et doit faire face à l’isolement d’une grande partie de son effectif. Un retour à l’entraînement était annoncé pour ce mercredi, notamment par Adrian Wojnarowski d’ESPN, mais une reprise des matchs semble encore prématurée. Pour preuve, la tenue du match face aux Bucks vendredi soir est d’ailleurs annoncée en suspens. On ne va pas se mentir, on attend surtout de revoir Bradley Beal en fait !

1h00 : Cavaliers – Nets : si Kevin Porter Jr. ne devrait plus rejouer avec les Cavaliers, on se réjouit de pouvoir revoir Collin Sexton et Darius Garland. Les deux jeunes meneurs de Cleveland pourraient faire leur retour cette nuit après avoir profité d’un temps de repos supplémentaire grâce aux deux matchs reportés face aux Wizards. Ces deux renforts seraient les bienvenus pour affronter le trio Irving – Harden – Durant. Et pour cause, c’est sans doute la principale information à retenir concernant ce match : Kyrie Irving devrait lui aussi reprendre le jeu cette nuit et donc permettre au trident des Nets de se produire pour la première fois au grand complet. Tout simplement immanquable !

Kyrie Irving returned to the Nets today and is available to take the floor against the Cavs tomorrow night. — Angel Gray (@Angel_Gray1) January 19, 2021

1h00 : Pacers – Mavericks : privés de T.J. Warren et de leur recrue Caris LeVert jusqu’à nouvel ordre, les Pacers maintiennent le doute concernant Myles Turner. Le pivot souffre d’une légère fracture à la main droite et n’est pour autant pas listé comme absent pour cette nuit. Si sa présence reste très incertaine, le duel avec les Mavericks ne serait quand même pas le même s’il ne pouvait finalement pas jouer. Cependant, le proche retour de Jeremy Lamb, gravement blessé au genou gauche et encore incertain pour ce soir, est une excellente nouvelle pour les Pacers. En face, en l’absence de plusieurs éléments importants du groupe à cause du COVID (Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Maxi Kleber et Josh Richardson), Luka Doncic a montré une version caricaturale de lui-même ces derniers jours, et son équipe s’est inclinée à trois reprises. Avec le retour attendu de Tim Hardaway Jr., le Slovène devrait bénéficier d’un lieutenant supplémentaire pour l’épauler face à Domantas Sabonis et sa team et tenter de gagner à nouveau.

Pacers center Myles Turner has a slight fracture in his right hand and will be re-evaluated in the coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Turner is the NBA leader in blocked shots (4.2 per game). — Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021

1h00 : Sixers – Celtics : petite stat pas très utile mais plutôt inattendue, les quatre premiers de la Conférence Est restent tous sur une défaite lors de leur dernier match. Les Celtics, en tête, et les Sixers, troisièmes, se défient cette nuit à la sortie d’une période bien compliquée due au COVID. Malheureusement sans Jayson Tatum, toujours à l’isolement, les Bostoniens devraient cependant pouvoir compter sur Kemba Walker, touché aux côtes lors du naufrage face aux Knicks (75 à 105) pour son retour sur le parquet, mais prêt à aider son équipe cette nuit. En face, Joel Embiid sera lui aussi bien là malgré des genoux qui couinent. Le Camerounais aura à cœur de prouver que Philly n’est clairement pas la même équipe lorsqu’il est en forme sur les parquets. Ce duel avec les Celtics est une belle occasion de faire passer un message fort !

1h30 : Hawks – Pistons : on ne sait pas trop quoi penser des Hawks en ce début de saison. Obligés de faire sans leurs recrues Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari et Kris Dunn, les Aiglons sont menés par un Trae Young qui n’arrive pas à régler la mire du parking (27,4% à 3-points). Ce n’est pas la joie à Atlanta et le succès contre les Wolves lundi soir (108 à 97) n’a pas spécialement permis d’observer une amélioration dans le jeu. Le jeune supporting cast des Hawks (De’Andre Hunter et Cam Reddish) est incertain pour affronter les Pistons, mais devrait bien être là pour tenter d’aller chercher une victoire qui équilibrerait le bilan. À Detroit, rien de nouveau à signaler : Jerami Grant continuer d’assurer mais est trop peu entouré pour faire décoller son équipe de la dernière place de la Conférence Est malgré les belles choses proposées.

1h30 : Raptors – Heat : qui aurait pu parier que les Raptors et le Heat, respectivement treizièmes et douzièmes à l’Est, allaient se disputer un duel de mal classés au bout d’une grosse dizaine de rencontres ? Pas nous en tout cas. Spécialistes des matchs perdus d’un rien, notamment à cause d’une défense catastrophique et bien loin de celles des deux dernières saisons, les Canadiens remontent peu à peu la pente ces derniers jours et viennent d’ailleurs de se séparer du flop Alex Len. L’affrontement avec un Heat ne se portant pas spécialement mieux et obligé de poursuivre sa route sans Jimmy Butler et Avery Bradley notamment pourrait permettre de remporter un quatrième match consécutif et donc de dépasser Miami au classement. Le Heat espère pouvoir compter sur le retour de Tyler Herro, touché au cou, pour épauler Bam Adebayo et Goran Dragic dans une période qui compte déjà énormément pour la suite.

2h00 : Wolves – Magic : la déception se poursuit du côté des Wolves sans qu’on ne puisse réellement leur en vouloir. Sans Karl-Anthony Towns (mais aussi Ricky Rubio et Juancho Hernangomez, cas contacts), blessé au poignet au début de saison et désormais touché par le COVID, il est difficile d’installer un minimum de continuité. Pour autant, la réception du Magic offre aux Loups l’opportunité de croiser une équipe également dans le dur depuis le début de l’année 2021. Sur six défaites de suite, Nikola Vucevic et ses coéquipiers viennent de livrer une prestation très inquiétante face aux Knicks (84 à 91) à l’occasion du Martin Luther King Day. Là non plus, les absences en série n’aident clairement pas. Si on peut déjà tirer un trait définitif sur les saisons de Markelle Fultz et Jonathan Isaac, on ne désespère pas de revoir Evan Fournier, annoncé incertain depuis près de deux semaines désormais, refouler les parquets NBA au plus vite.

3h30 : Rockets – Suns : s’il faut pour l’instant composer avec de multiples absences, dont celle de John Wall, les Rockets nous intriguent pas mal, et encore plus depuis le départ de James Harden. Christian Wood assure comme un roi, Victor Oladipo a réussi ses débuts contre les Bulls malgré la défaite (120 à 125), mais le temps va commencer à manquer si H-Town veut remonter un peu au classement. Et puis, cette nuit, les Suns vont sans doute arriver bien remontés après leur défaite 104 à 108 face aux Grizzlies lundi. Devin Booker aura lui à cœur de se racheter après un match à 12 points à 5/21 au tir. On sait ce que peuvent faire des champions en quête de revanche. Attention messieurs les Fusées, il va falloir resserrer les boulons derrière !

4h00 : Warriors – Spurs : quoi de mieux qu’une petite remontada contre les Lakers de LeBron James (115 à 113) le soir du Martin Luther King Day pour se relancer après deux défaites ? C’est exactement ce qu’ont fait Stephen Curry et ses coéquipiers lundi soir. Malgré un Andrew Wiggins incertain puisque touché au genou, on aimerait réussir à enchaîner du côté californien. La tâche ne sera sans doute pas aisée face à des Spurs venant de battre les Rockets (103 à 91) et les Blazers (125 à 104). Le collectif texan dirigé par Gregg Popovich semble avoir trouvé son rythme de croisière en 2021, mais pourrait être dépassé par les Warriors s’ils venaient à l’emporter cette nuit.

4h00 : Clippers – Kings : la hiérarchie entre les cadors de l’Ouest se dessine de plus en plus et les Clippers ont compris qu’il fallait désormais enchaîner les victoires pour au minimum rester sur le podium de leur Conférence. Kawhi Leonard et Paul George ont haussé le ton, permettant à leur équipe d’enchaîner quatre victoires avant de recevoir Sacramento. Les Kings sont eux en pleine chute libre, avec à peine deux victoires en huit rencontres disputées en 2021. Auteur de son meilleur match de la saison (26 points et 10 rebonds) face aux Pelicans malgré la défaite (123 à 128), Marvin Bagley III n’est pas sûr de pouvoir enchaîner, gêné par son poignet. De’Aaron Fox (43 points et 13 passes face aux Pels) doit lui être encore plus remonté au vu de sa performance hors norme, et pourtant pas suffisante pour mener son équipe au succès. Réaction collective face aux Clipps ?

4h00 : Blazers – Grizzlies : désormais privé de C.J. McCollum et Jusuf Nurkic, ses principaux alliés, tous les deux blessés, Damian Lillard doit prendre les choses en main. Face aux Spurs, malgré ses 35 points, il n’a pu empêcher la défaite de son équipe et devra cette fois-ci tenter de limiter au maximum l’impact de Ja Morant tout en lui collant la fessée de l’autre côté du parquet. La mission n’est vraiment pas facile et devrait nous offrir un bien beau duel. En effet, les Grizzlies restent tout de même sur cinq victoires et ont accroché à leur tableau de chasse les Nets ou encore les Sixers. L’absence prolongée de Jaren Jackson Jr. et la mise à l’isolement récente de Jonas Valanciunas ont été mieux digérées qu’attendu. Une chose est sûre : quand Morant est là, le moral est là !

Après une nuit bien calme suivant le Martin Luther King Day, nous voilà bien prêt à enchaîner à nouveau avec des soirées bien chargées. Dix rencontres sont prévues et plusieurs duels sympas seront à scruter de près. Allez, petite sieste et café programmé dès le réveil !

Source article : Rotoworld et CBS Sports