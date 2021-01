Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur les Spurs qui font leur loi à Golden State

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 20 janvier, on a droit à un joli programme avec pas moins de dix matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Cavaliers (4,90) – Nets (1,23)

01h00 : Sixers (1,55) – Celtics (2,75)

01h00 : Pacers (2,05) – Mavericks (1,91)

01h30 : Raptors (1,61) – Heat (2,60)

01h30 : Hawks (1,57) – Pistons (2,70)

02h00 : Wolves (2,45) – Magic (1,67)

03h30 : Rockets (2,95) – Suns (1,48)

04h00 : Clippers (1,22) – Kings (5,00)

04h00 : Warriors (1,88) – Spurs (2,05)

04h00 : Blazers (2,00) – Grizzlies (1,95)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 307,5€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Spurs s’imposent chez les Warriors (2,05) : belle petite cote pour les hommes de Gregg Popovich, et on compte bien en profiter. Plutôt séduisants depuis le début de la saison, les Spurs vont tenter de remporter une quatrième victoire en cinq matchs ce soir sur le parquet de Golden State. Les jeunots de San Antonio progressent bien et les vétérans sont là pour bien encadrer tout ça, on peut donc avoir confiance. En face, les Warriors ont évidemment Stephen Curry mais on sent l’équipe des Spurs supérieure collectivement à celle de San Francisco, même si cette dernière est en progrès. De plus, chez les Dubs, Andrew Wiggins est incertain à cause d’une douleur au genou. Certes, ce n’est que Andrew Wiggins mais mine de rien, il compte le bonhomme avec ses 18 points de moyenne. Les Warriors ne possèdent plus un effectif XXL comme au bon vieux temps alors chaque élément compte. On surveillera son statut mais en tout cas, on voit bien les Spurs poursuivre sur leur bonne dynamique en Californie.

Le combiné à tenter

Les Nets gagnent à Cleveland et les Sixers battent les Celtics (1,91) : ce mercredi, on va assister aux grands débuts du Big Three de Brooklyn, composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Le monstre à trois têtes débarque à Cleveland et vu la puissance offensive des Nets, difficile d’imaginer les Cavaliers suivre le rythme malgré leur bonne défense, d’autant plus que Collin Sexton et Darius Garland sont incertains. Dans la belle affiche de l’Est opposant les Sixers aux Celtics, Philadelphie part dans le costume de favori. Les Celtics restent sur une raclée face aux… Knicks et reviendront avec l’esprit revanchard mais sans Jayson Tatum, on voit mal les hommes de Brad Stevens s’imposer sur le parquet des Sixers, qui devraient être quasiment au complet. En combiné, ça nous donne une cote solide de 1,91, pas mal pour un pari qui semble relativement safe au final.

Une petite folie pour finir ?

James Harden termine avec 25 points ou plus, 5 rebonds ou plus, 7 passes ou plus contre Cleveland (2,65) : un petit fun bet pour finir, avec un pari sur la polyvalence du Barbu. Un match en 25-5-7 minimum contre les Cavs, plutôt jouable quand on sait que Ramesse tourne en 33-9-13 depuis son arrivée à Brooklyn.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne