Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et désolé Jean-Pierre, mais on ne s’est pas du tout fait chier

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un début de soirée soporifique, des Spurs et des Grizzlies excitants, un énorme Nets-Bucks, un Zach LaVine intraitable et des Lakers en plein choke face à Golden State. C’était le MLK Day, et c’était super cool.

– les rencontres de la nuit

Wizards-Cavs : reporté

Knicks-Magic : 91-84 (le récap ici, les notes là)

Hawks-Wolves : 108-97 (le récap ici, les notes là)

Blazers-Spurs : 104-125 (le récap ici, les notes là)

Grizzlies-Suns : 108-104 (le récap ici)

Heat-Pistons : 113-107

Nets-Bucks : 125-123 (le récap ici)

Raptors-Mavs : 116-93

Bulls-Rockets : 125-120 (le récap ici)

Lakers-Warriors

– Ce qu’il fallait retenir

Le Knicks-Magic était particulièrement mauvais, heureusement que Nikola Vucevic était là, heureusement que les floaters d’Immanuel Quickley étaient là, heureusement que James Ennis était là pour se manger des rangées de chaises

Les Knicks ont gagné, deux matchs de suite, en back-to-back, et on ne sait pas trop quoi faire de cette information

Les Spurs ont lâché un récital collectif, et ça rend nostalgique

Ja Morant n’a pas traîné pour revenir en forme

Devin Booker traîne un peu pour trouver la forme

Les Grizzlies en sont à cinq victoires de suite

Le Heat était très mal parti, mais le Heat a fini fort, avec notamment un nouveau contre bien clutch de Bam Adebayo

Blake Griffin fait de la peine, envoyez-lui du love

Le Nets-Bucks a tenu toutes ses promesses

Tim Hardaway Jr. a lâché un magnifique 0/12 au tir

Willie Cauley-Stein est une abomination de basketteur

Et les Mavs étaient trop lessivés pour tenir face à la pile Kyle Lowry et au boucher… Chris Boucher

Victor Oladipo a fait ses débuts avec les Rockets et c’était super cool

Mais Zach LaVine et les Bulls ont été très bons, si si on vous promet.

Les Lakers ont mené tout le match face aux Warriors, sauf dans la dernière minute. Du coup ils ont perdu.

– les moments forts de la nuit

– le top pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Le Programme de ce soir :

3h : Nuggets – Thunder

3h : Jazz – Pelicans

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Une autre nuit NBA à ranger dans le tiroir de la table de nuit, et quelques heures de sommeil avant de retrouver tout ce beau monde dès ce soir pour une nouvelle mixtape de la balle orange, en mode tranquillou avec deux petits matchs pour récupérer de cette grosse nuit.