Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Sixers qui brillent sans leur étoile

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Kristaps Porzingis next gen, une guerre en Floride, un Français qui fait les poubelles aux States, des taureaux qui croquent des Dinos et un louveteau qui déjeune très tôt.

Thunder – Grizzlies : 128-122

Warriors – Jazz : 131-119

Sixers – Spurs : 134-99

Magic – Heat : 97-102

Hawks – Cavaliers : 100-82

Rockets – Celtics : 107-134

Timberwolves – Blazers : 114-112

Bulls – Raptors : 118-95

Pelicans – Clippers : 135 – 115

– Ce qu’il fallait retenir :

La jeunesse du Thunder est sortie chasser l’ours : 30 pions de Shai Gilgeous-Alexander et le double-double pour Aleksej Pokusevski (23 points et 10 rebonds).

Petit Poku devient le plus jeune joueur du Thunder à réussir un double-double, juste devant un certain Kevin Durant.

Stephen Curry a fêté sa trente-troisième année en lavant le Jazz : 32 cartouches, 5 rebonds et 9 assists pour le Chef.

Andrew Wiggins royal, Draymond Green importantissime et… Jordan Poole qualitatif participent à la chute mormone.

En dépit de la défaite, Rudy Gobert est auteur d’une énorme cochonnerie : 24 points, 28 rebonds et 4 contres.

Rudy détient désormais un record de franchise, celui du plus grand nombre de rebonds gobés sur une rencontre.

Sans Joel Embiid, Tobias Harris a mené les Sixers vers une large victoire contre San Antonio.

Vincent Poirier a mis deux points de plus que Joel Embiid.

C’est la cinquième victoire consécutive pour Philadelphie qui depuis le All-Star break, alterne entre les absences de ses deux étoilés. Comme quoi, le supporting cast peut aider aussi.

Sans rancune, Gregg Popovich et Danny Green ont échangé un gros gâté.

Le Heat sort vainqueur d’une rencontre où Nikola Vucevic (38) et Terrence Ross (31) ont pourtant tapé dans la trentaine.

Dwayne Bacon a pris le tir le plus compliqué de l’histoire de notre monde.

Orlando enchaîne un huitième revers consécutif, tandis que Miami est sur quatre victoires de rang.

Les Hawks confirment leur renaissance face aux Cavaliers : cinquième succès d’affilée pour les hommes de Nate McMillan.

Jayson Tatum et Jaylen Brown portent Boston : victoire aisée contre Houston, Tacko Fall y est allé de ses six points.

Chez les Fusées, Victor Oladipo envoie 26 points basés sur des pourcentages douteux.

Anthony Edwards a fait étalage de son talent : 34 point sur Portland, et une mixtape en bonus.

Le rookie des Wolves a planté un 3-points sur Carmelo Anthony, avant de faire la célébration du triple médaillé olympique. Quel culot.

Trop esseulé, Lillard lâche 38 pions dans le vide.

Grosse victoire collective de Chicago sur les Raptors : neuf joueurs des Bulls ont marqué 10 points ou plus, un record de franchise depuis 1971. Les petits changements de Billy Donovan, avec l’intégration de Tomas Satoransky et Thaddeus Young dans le cinq à la place de Coby White et Wendell Carter Jr., ont servi à quelque chose.

Norman Powell en pose 32 mais c’est pas super intéressant.

À l’instar du Thunder, les Pelicans se sont appuyés sur leurs jeunes pour triompher des Clippers.

27/2/5 de Zion, 20/8/5 signé Lonzo et 23/4/5 pour Ingram.

Nicolas Batum a lâché un 0/4 derrière l’arc, à oublier très rapidement.

– Quelques souvenirs de la nuit :

Keep growin bra! Future extra bright ✊🏽 https://t.co/hgmjmGnx4i — Damian Lillard (@Dame_Lillard) March 15, 2021

JE SUIS EN PARFAITE POSITION POUR TIRER pic.twitter.com/AXh1w3syMr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Rudy Gobert grabs a franchise record 28 boards to go along with his 24 PTS for the @utahjazz. pic.twitter.com/02D5gCxc7w — NBA (@NBA) March 14, 2021

Insane pass by Steph to Wiggins for 3 pic.twitter.com/6X1qRVaUks — Alex. 👋 (@Dubs4O8) March 14, 2021

17 points in the first-half for Oladipo. 🚀 pic.twitter.com/cZ9ftR43pV — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 15, 2021

– Les rencontres de la nuit prochaine :

00h00 : Hornets – Kings

00h00 : Wizards – Bucks

01h00 : Pistons – Spurs

01h00 : Nets – Knicks

02h00 : Mavericks – Clippers

02h00 : Nuggets – Pacers

03h00 : Suns – Grizzlies

03h30 : Warriors – Lakers

Voilà pour votre récap de la nuit, tout ça dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de profiter de ton lundi. Ah bah non. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, c’est maintenant ou jamais.