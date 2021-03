« Je vais redevenir un joueur All-NBA » : Klay Thompson annonce un retour XXL, et les ficelles tremblent déjà

Ce fut la terrible nouvelle de l’intersaison. Après avoir été victime d’une rupture d’un ligament du genou lors des Finales NBA 2019, Klay Thompson s’est pété le tendon d’Achille en novembre dernier, provoquant ainsi une deuxième saison blanche pour le sniper des Warriors. Mais il le garantit, il va retrouver son meilleur niveau. Puisses-tu dire vrai Klay.

Les retours de Stephen Curry et Klay Thompson, avec un Draymond Green également rechargé, étaient censés remettre les Warriors sur le devant de la scène cette saison, voire même relancer la dynastie de Golden State après une année dans les profondeurs du classement. Malheureusement, si Steph joue comme un MVP, si Draymond a retrouvé son impact, la grosse blessure de Klay il y a quelques mois a jeté un énorme froid sur la Baie de San Francisco, et les Dubs se battent aujourd’hui pour intégrer le Top 8 de l’Ouest avec un bilan tout juste positif de 20 victoires pour 19 défaites. En pleine rééducation suite à sa rupture du tendon d’Achille, Thompson ne peut qu’être témoin des performances de son équipe, et on imagine qu’il doit avoir la dalle, lui qui vient de donner de ses nouvelles. Hier, alors que les Dubs s’apprêtaient à affronter le leader de l’Ouest, le Jazz, le Splash Bro a lâché une grosse interview dans laquelle il s’est exprimé sur de nombreux sujets en lien avec sa blessure, sa rééducation et les Warriors. Klay a notamment lâché quelques petites indications sur sa date de retour (via Anthony Slater de The Athletic).

« Mon retour pourrait se faire quelques semaines après l’Opening Night [de la saison 2021-22, ndlr.]. Peut-être un mois après. Mais ça sera vraiment en début de saison. Pour être honnête, je ne m’attends pas à revenir à fond tout de suite en jouant 38 minutes par soir, où je défends le meilleur joueur adverse et où je cours autour d’une centaine d’écrans. […] Je parle beaucoup avec Rick Celebrini [le directeur du département médecine sportive et performance des Warriors]. Peut-être que ça sera 20 minutes en début de saison, ou 18. Nous verrons où j’en suis. Avec le tendon d’Achille, c’est habituellement un processus de 12 mois et cela m’amènera à la mi-novembre. »

Une reprise en douceur donc, mais reprise en douceur ne veut pas dire que Klay ne reviendra pas à son meilleur niveau. Car il l’annonce clairement, son objectif, c’est de redevenir le Klay Thompson qu’on kiffe tous, à savoir l’un des meilleurs arrières de la NBA qui peut dominer des deux côtés du terrain.

« Je prévois de redevenir le joueur All-NBA que j’étais. Je ne vais pas me contenter de moins. Je suis trop compétitif pour prendre un rôle moins important. Non, ce n’est pas moi. Je suis trop fougueux pour me contenter de marquer 13 points en 20 minutes. »

Le ton est donné. Son retour, ce n’est évidemment pas pour demain, mais Klay sait ce qu’il veut, et il sait aussi qu’il doit revenir à son top niveau pour aider les Warriors à retrouver leur standing d’il y a quelques saisons. Comme beaucoup d’autres, Thompson a morflé en 2020, entre ses gros bobos, la perte de sa grand-mère, la mort de Kobe Bryant et bien entendu le COVID, et il prend aujourd’hui sa rééducation au jour le jour en espérant atteindre ce moment qu’il visualise tant. Il s’inspire notamment de son ancien coéquipier Kevin Durant, également victime d’une rupture du tendon d’Achille au cours des Finales NBA 2019, la terrible série qui a vu Klay se péter le genou et les Warriors perdre leur titre. Le challenge est donc immense pour l’arrière de 31 ans.

« C’est plus dur que n’importe quel match que j’ai joué. Plus dur que n’importe quel exercice de condition physique ou n’importe quel entraînement. C’est usant mentalement, et ce n’est pas très fun. Vous vous demandez toujours si vous pouvez redevenir le même joueur, donc vous avez naturellement toutes ces pensées, mais vous ne pouvez pas vous laisser dominer par ça. Je ne suis pas le seul, beaucoup d’athlètes sont passés par là. »

Le tendon d’Achille de Klay Thompson a lâché sur un simple pull-up jump shot, et il se retrouve aujourd’hui en plein milieu d’une longue rééducation qui apporte des dizaines de challenges, mentalement comme physiquement. Mais Klay sait qu’il peut revenir au top. Et le fait de côtoyer l’équipe plus souvent cette saison l’aide aussi dans son parcours semé d’embûches, lui qui s’est même permis quelques shoots hier. Courage Splash Bro !

Source texte : The Athletic

Klay Thompson on "probably the worst year of my life" –Pandemic

–ACL rehab

–Kobe

–Social justice "reckoning"

–Achilles tear

–Lost his grandmother pic.twitter.com/jHvlBdfPWi — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 14, 2021

Klay Thompson with a candid quote on next season: "I'll be honest, I don't expect to come back balls to the wall, 38 minutes a night, guarding the best player, running around 100 screens. I'm going to get to that point. I guarantee that." Full soundbite pic.twitter.com/306FjufH4w — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 14, 2021