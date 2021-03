Stephen Curry s’offre un goûter d’anniversaire contre le Jazz : Draymond Green sauce les profiteroles, Andrew Wiggins s’occupe du gâteau

Fêter son anniversaire en comité réduit et accompagné des personnes que l’on aime, c’est sympa. Mais fêter son anniversaire en tapant le leader de NBA, c’est encore mieux. Quelle soirée pour Stephen Curry qui – bien entouré – s’est offert une victoire de prestige pour ses trente-trois ans. Trente-trois, soit trente-trois fois le nombre d’habitants de Rochefourchat. M’enfin, débrief.

Et la jolie boxscore maison, c’est par ici

Depuis sa mise en fonction, il n’est pas bien compliqué de se déplacer au Chase Center de San Francisco. Bon connaisseur de cette vérité, le Jazz s’y déplace dans le cadre de sa mission regain de forme. Si les mormons statuent toujours en tête, ils comptent néanmoins trois revers sur leurs cinq dernières rencontres. En face, les Warriors restent sur quatre défaites consécutives contre des gros morceaux de l’Ouest (Lakers, Blazers, Suns et Clippers). Se relancer est donc vital pour la Dubs Company qui pose à la neuvième place de sa conférence et ne doit pas perdre de vue une éventuelle qualification en Playoffs. Les rosters sont annoncés et les absences se comptent sur les doigts d’une personne qui en a perdu neuf après un accident domestique : seul Udoka Azubuike n’est pas de la partie. Mot compte triple. Allez, l’entre-deux est donné et les Warriors affichent instantanément une volonté d’asphyxier le Jazz : Stephen Curry inscrit 14 points en 8 minutes de jeu et Quin Snyder est contraint de demander le temps-mort. Le coach doit absolument adapter son système défensif au barouf entamé par le Chef, sous peine de déguster une mixtape du trentenaire. Le problème pour Donovan Mitchell et ses potes, c’est que Stephen Curry est – ce soir – très bien entouré : Andrew Wiggins apporte beaucoup aux séquences offensives, Draymond Green prend trop de liberté et Klay Thompson s’est déguisé en Jordan Poole. À la pause, la troupe de Steve Kerr domine des Mike Conley et Rudy Gobert esseulés (Warriors 67 – 54 Jazz).

That pump fake is dangerous 14 first quarter points for SC 😎 pic.twitter.com/rLmGep6oxY — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2021

Quoi, on aurait oublié un deuxième anniversaire aujourd’hui ? Eh oui, Nico Mannion fête sa vingtième année avec une huitième apparition sur les parquets NBA. À l’occasion, le meneur nous sort même une rouquinerie depuis les sept mètres. M’enfin, les mormons peinent toujours à défaire l’écart et omettent trop souvent un Rudy Gobert mal défendu : le Français compte 15 points et 20 rebonds… à 20 minutes du terme ! Habituellement aussi classieux qu’irréprochable, Bojan Bogdanovic est – ce soir – complètement hors-sujet avec 4 ballons perdus, des pavés qui sentent la frangipane, et le lot de mauvais choix qui va avec. Puis, la doublette Andrew Wiggins – Stephen Curry joue si juste que Utah semblait perdant avant même le début du dernier quart-temps. La victoire se confirme lorsque la second unit de Golden State torpille une équipe adverse trop hétérogène : le trio Rudy Gobert – Mike Conley – Donovan Mitchell termine avec 71 des 119 points inscrits par le Jazz. À titre individuel, le pivot français pose 24 pions, 28 rebonds et 4 contres, une masterclass à montrer dans toutes les écoles d’éboueurs. Rudy détient désormais un record de franchise, celui du plus grand nombre de rebonds gobés sur une rencontre. Côté Dubs, Andrew Wiggins lâche 28 unités, 3 rebonds, 2 assists et 3 interceptions à 75% au tir dont 75% de loin (2/3). Le numéro un de la Draft 2014 éblouit de sa propreté, et nous donne une idée plus précise de ce qu’il peut apporter à Golden State. L’importantissime Draymond Green y va de son triple-double (11/12/12), et Stephen Curry envoie 32 cartouches, 5 rebonds et 9 assists à 50% au tir dont 67% de loin. Mouai, ici on préfère largement fêter nos trente-trois balais dans la salle des fêtes de Saint-Macaire en Mauges.

Set the tone. Got the win. pic.twitter.com/y81nIb87Ng — Golden State Warriors (@warriors) March 15, 2021

Tiens, étonnamment nous n’avons eu aucune vidéo de la causerie d’après-match du Quin. Si Golden State relève la tête après une évidente mauvaise passe contre de grosses écuries, l’avenir du Jazz en tant que leader de NBA n’est désormais plus aussi évident. Allez, une réaction, tout de suite.