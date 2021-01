NBA Top 10 : Bam Adebayo met un gros stop à Jerami Grant, faudra repasser plus tard garçon

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu un joli mélange pour honorer comme il se doit le MLK Day.

#10 : le match entre les Knicks et le Magic fut rempli de briquasses. Par contre, quand il faut planter un shoot improbable du parking, là y’a du monde, hein Terrence Ross.

#9 : Zach LaVine seul face au panier ? Spectacle assuré.

#8 : Elfrid Payton sent la menace d’Immanuel Quickley, alors il s’est bougé.

#7 : Stephen Curry fait décoller Anthony Davis, puis régale avec une no-look pass. Kelly Oubre Jr. lui fait un gros bisou.

#6 : LaMarcus Aldridge a cru qu’il pouvait conclure tranquillement mais Derrick Jones Jr. lui a dit non.

#5 : John Collins, ça monte haut, très haut, très très haut.

#4 : Deandre Ayton était visiblement énervé hier soir.

#3 : DeAndre Jordan est très loin de ses meilleures années, mais il peut toujours défoncer le cercle.

#2 : Mason Plumlee prend Bam Adebayo en un-contre-un avant de le mettre sur un poster. Tout est vrai dans cette phrase.

#1 : Jerami Grant a voulu faire pareil avec Bam, mais ça n’a pas marché. Conclusion : Plumlee > Grant.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.