Damian Lillard et Kevin Durant élus joueurs de la semaine : faut dire que les deux sont plutôt doués pour mettre le ballon dans le panier

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Damian Lillard et Kevin Durant, qui ont tous les deux martyrisé les défenses adverses de leurs talents. On en redemande chaque semaine, clairement.

Si on oubliait une bien moche défaite face aux Pacers, Damian Lillard aurait réalisé une semaine proche de la perfection. Le meneur All-Star des Blazers a compilé 30,3 points, 7,3 assists et 5,3 rebonds pour un bilan de trois victoires et une défaite. Parmi ces performances on a surtout deux matchs en tête. Son explosion de 40 points face aux Kings, couronnée de 13 assists, 3 interceptions et la win. Sale. Puis trois jours plus tard, Dame DOLLA a remis le couvert en passant 36 points aux Hawks. Il est vrai qu’Atlanta et Sacramento ne sont pas reconnus pour être des défenses élites, disons les termes ce sont plutôt d’affreux morceaux de gruyère, mais planter 96 points en trois matchs n’est pas rien non plus. Ce lundi, Damian Lillard a un peu refroidi face aux San Antonio Spurs puisqu’il n’a mis que 35 points, la honte, et pas assez d’ailleurs pour empêcher la défaite des siens 125 à 104.

We interrupt our game to let you know that @Dame_Lillard has been named the Western Conference Player of the Week! https://t.co/4tKmPAqF8w pic.twitter.com/OncgbVmXgy — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 18, 2021

Habitué de la distinction, 27 en tout dans sa carrière, Kevin Durant n’avait néanmoins plus été récompensé joueur de la semaine depuis… la semaine du 11 décembre 2017. Mais Durantula a remis les pendules à l’heure et l’arrivée de son nouveau coéquipier, le MVP 2018 James Harden, n’a absolument pas ralenti KD. Le MVP 2014 finit la semaine avec 34 points, 5,3 rebonds et 8 assists de moyenne et surtout un bilan parfait de trois victoires pour zéro défaite. Propre. Son éruption de 42 points face au Magic lors de la première rencontre de James Harden sous l’uniforme des Nets est un must watch, tout comme sa performance cette nuit face aux Bucks lors du MLK Day, histoire de commencer la semaine de la même manière qu’elle s’est finie. Avec 30 points, 9 rebonds et 6 assists, KD a mené avec son compère Harden les Nets vers la victoire dans ce qui est pour l’instant, LE match de cette saison 2020/2021.

La NBA a décidé de récompenser la crème de la crème des scoreurs cette semaine. Damian Lillard repart avec la récompense à l’Ouest tandis que KD remporte sa première distinction à l’Est de sa carrière. Mettez vos ceintures, car les deux ne font que préchauffer.

