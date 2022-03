Luka Doncic et Kevin Durant élus joueurs de la semaine en NBA : l’autre il rate un mois et demi et revient comme si de rien n’était

Irréel dans le derby new-yorkais hier soir, Kevin Durant a confirmé son retour en forme après plusieurs semaines d’absence. Il cartonne d’ailleurs tellement qu’il vient d’être élu joueur de la semaine à l’Est. Et dans l’autre conférence, c’est Luka Doncic qui remporte la mise.

On ne connaît pas beaucoup de joueurs qui pratiquent un meilleur basket que Luka et KD en ce moment tout en enchaînant les victoires (désolé LeBron). La NBA a donc décidé de récompenser le prodige slovène ainsi que le Slim Reaper pour leurs récents exploits sur les parquets. Déjà élu joueur de la semaine juste avant le All-Star Break, Doncic a repris son rythme de MVP en tournant à 30,5 points, 11 rebonds et 6,3 passes décisives de moyenne (avec 1,8 interception et 1 contre en prime pour les fans de défense), le tout à plus de 49% au tir dont un joli 39,5% du parking. Clairement, le début de saison médiocre de Luka est aujourd’hui bien loin et ce sont les Mavericks qui régalent : trois victoires sur les quatre matchs joués la semaine dernière, huit sur les dix dernières rencontres, et un superbe bilan de 25 victoires – 8 défaites depuis le début de l’année 2022. Sous l’impulsion de Doncic, Dallas a notamment battu Utah puis Boston ces derniers jours et menace aujourd’hui la place du Jazz dans le Top 4 de la Conférence Ouest. Plus la saison avance, plus les Mavericks ressemblent à un candidat très sérieux en Playoffs, surtout quand on sait à quel point Luka augmente son niveau de jeu sous le feu des projecteurs. Il est aujourd’hui en plein boom, on espère juste que le petit bobo ressenti hier à l’ischio face aux Celtics ne soit justement rien d’autre qu’un petit bobo sans importance.

En parlant de bobo, Kevin Durant en a connu un bien plus sérieux ces dernières semaines, lui qui a raté un bon mois et demi à cause d’une entorse du genou. Mais l’avantage quand on possède Kevin Durant, c’est qu’il revient toujours sur les terrains comme si de rien n’était. Besoin de temps pour retrouver le rythme ? Visiblement c’est pour les autres. Au cours des deux premiers matchs qu’il a disputés après son retour de blessure, il a planté 31 et 37 points oklm. Deux grosses perfs offensives pour montrer à toute la NBA qu’il était bien en jambes, même s’il y a eu défaite au bout à chaque fois. La semaine dernière ? Trois matchs joués par KD et les Nets, mais cette fois-ci avec trois victoires très précieuses au final (les Nets sont repassés dans le positif avec 35 victoires – 33 défaites) et un Durant toujours aussi inarrêtable : 30,7 points (52,2% au tir, 36,4% à 3-points, 87,5% aux lancers-francs), 7,7 rebonds et 7,7 passes de moyenne. Bonjour le monstre. Les Knicks ont pris très cher hier soir (53 points, 9 assists) dans le derby new-yorkais, mais les Sixers du duo Joel Embiid – James Harden ont également pris tarif dans le choc très attendu de jeudi dernier (25 points, 14 rebonds, 7 passes) entre Philly et Brooklyn. Et le meilleur dans tout ça, c’est qu’en plus KD est en train de repousser les limites du trashtalking (coucou Vavane). On plaint déjà les futurs adversaires des Nets qui croiseront la route d’Easy Money Sniper dans les jours à venir…

Les stats, le bilan, le sentiment de domination, la polyvalence, la facilité… beaucoup de choses rassemblent aujourd’hui Luka Doncic et Kevin Durant, et ce titre de joueur de la semaine en est le plus grand symbole. Quelque chose nous dit qu’ils en rafleront d’autres sur le dernier mois de compétition…

Source texte : NBA