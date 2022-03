Dallas Mavericks : et si c’était elle, l’équipe à éviter au 1er tour des Playoffs ? Apéro TrashTalk

Vainqueurs des Celtics hier soir, les Mavericks ont spoilé la soirée de Kevin Garnett mais surtout, ils ont confirmé leur grosse forme actuelle en battant l’une des meilleures équipes du moment. Et plus on avance, plus on se demande si Dallas ne représente pas en fait l’équipe à éviter au premier tour des Playoffs…

Depuis l’arrivée de Luka Doncic en 2018, les Mavericks n’ont jamais réussi à gagner une série de Playoffs. Deux fois, ils sont sortis au premier tour face aux Clippers et vu la gueule de la première partie de saison de Dallas, on imaginait mal un scénario différent cette année. Sauf que depuis quelques semaines, la bande à Luka a changé de dimension. Déjà, le prodige slovène est redevenu un candidat MVP – ce qui change pas mal de choses – et puis c’est de plus en plus solide défensivement. L’arrivée de Spencer Dinwiddie dans le trade de Kristaps Porzingis a également fait du bien, résultat les Mavs restent sur dix victoires en treize matchs depuis la NBA Trade Deadline, et proposent même un bilan de 25 succès – 8 défaites depuis le début de l’année 2022. Bref, c’est très sérieux. Jusqu’où ça peut aller ?

