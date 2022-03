Kevin Durant envoûte le derby new-yorkais : 53 points à 51% au tir, la Faucheuse a fauché, les Knicks ont planché

Que serait un match de basket-ball sans Kevin Durant ? Bon, ça peut être cool sans lui aussi hein, on fait du sensationnel, mais il est vrai que cet homme domine. Ce dimanche, à heure française, Slim Reaper est sorti avec les couteaux de cuisine direction le Barclays Center. Le derby new-yorkais l’y attendait. Trois heures plus tard, Kevin Durant rentre chez lui. Il n’aura pas grand-chose pour couper sa viande ce soir.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

La performance parfaite selon TrashTalk, c’est celle qui allie domination utile, dévouement au collectif et parfois même un zeste d’arrogance. Pour ceux ayant allumé leur télévision aux alentours de 18h, le sujet du jour n’est pas à préciser. Et pour les autres non plus en fait, c’est marqué dans le titre du papier. Qu’importe, l’heure n’est pas à la division mais au rassemblement. En plein derby new-yorkais, sans Kyrie Irving et James Harden , Kevin Durant a lâché 53 points (career high à 54), 6 rebonds, 9 assists et 2 interceptions à 51% au tir dont 4/13 du parking. Voilà ce qu’on appelle avoir le sens des responsabilités. Acharnés comme trop rarement, les Knicks ont bataillé – et même repris le lead à trois minutes du terme – avant de ployer le genou (110-107) devant l’indécence en personne : une silhouette annoncée aux alentours des 2m11 et dont le seul problème était de savoir lequel de ses deux prochains tirs contestés rentrerait. Si tant est que les deux ne finissent pas dans le mille. Ce que l’on a aimé à part ce numéro de soliste ? Le très bon niveau d’Evan Fournier qui, même s’il ne portera probablement pas le maillot new-yorkais la saison prochaine, s’est fait bonne publicité auprès des autres franchises. Le céfran a lâché 25 points, 2 rebonds, 5 assists et 1 interception à 69% au tir dont 5/8 à 3-points. Seul bémol de sa soirée – en plus du revers concédé – ce postillon de Kevin Durant arrivé tout droit sur son front. Le cœur patriote en prend un coup. Le Gary Payton qui joue des cymbales dans notre crâne sourit honteusement.

👏 LE 👏 TRASHTALKING 👏 C’EST 👏 LA 👏 VIE 👏pic.twitter.com/DQQ6S5kHNz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Aussi fine soit-elle, l’ombre de Kevin Durant dissimule plusieurs valeureux. Comment ne pas mentionner Andre Drummond, l’une des pièces maitresses de la victoire de Brooklyn ? Si les Nets sécurisent un peu plus leur place dans le Top 8 ce soir, c’est en grande partie grâce à leur nouvel intérieur, inclus dans l’échange James Harden – Ben Simmons le 10 février dernier. Pour une fois, ses 18 points et 10 rebonds à 100% au tir n’ont rien camouflé : aucune attitude de tire-au-flanc, un dévouement presque étonnant. L’ancien de Philly a respecté sa position d’intérieur avec sérieux, sans tenter de poser un premier dribble à cinq mètres du panier. Ce n’est pas comme ça tous les soirs hein, mais quand il pose des écrans de camionneur et campe intelligemment sous le cercle, Andre Drummond est un véritable facteur X. Big up également à Bruce Brown dont le travail depuis huit matchs est topissime : 14,4 points et 5,9 rebonds de moyenne à 53% au tir. C’est avec ce genre de soldat que l’on part en guerre. Pour ce qui est de Kyrie Irving, le meneur, non vacciné, n’a pas pu disputer la rencontre. Mais il n’est pas resté à la maison pour autant. En utilisant l’abonnement de sa famille, rapporte Malika Andrews, Uncle Drew s’est rendu au match en spectateur. Assis au premier rang, il a pu observer Kevin Durant clore les débats à une minute du terme, d’un dagger à 45° sur la tête de R.J. Barrett. Le match terminé, les deux hommes se sont échangés un joli handshake, symbole d’un Brooklyn qui va/veut aller bien.