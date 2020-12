Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et un immense bravo à ceux qui ont tenu jusqu’au bout de ce Noël bien terne

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Un Christmas Day absolument éclaté, n’ayons pas peur des mots, avec absolument pas grand chose à retenir si ce n’est… ce que vous allez lire ci-dessous. Faites un effort, lisez ça vite fait, aux moins pour nous tenir compagnie encore un peu avant la sieste.

– Les rencontres de la nuit

Heat – Pels : 111-98

Bucks – Warriors : 138-99

Celtics – Nets : 95-123

Lakers – Mavs : 138-115

Nuggets – Clippers : 108-121

– Ce qu’il fallait retenir

Duncan Robinson a pris complètement feu et il n’y avait pas de pompier à New Orleans

J.J. Redick n’a pas seulement un physique de comptable, il en aussi désormais le niveau.

Apparemment Eric Bledsoe joue pour le Heat

Brandon Ingram nous fait de plus en plus penser à Kevin Durant.

Giannis Antetokounmpo double MVP ? Laissez-nous rire.

Khris Middleton est plus propre que Mr Propre lui-même.

Stephen Curry ne s’est probablement jamais senti aussi seul.

James Wiseman a un sacré beau potentiel.

Kelly Oubre Jr. est aussi swag qu’il est maladroit.

Andrew Wiggins est aussi maladroit qu’il n’est pas swag.

Kyrie Irving est un exceptionnel joueur de basket-ball.

Kevin Durant aussi même s’il dribble moins.

Luka Doncic en semi bonne forme face à un duo AD / LBJ bien secondé par Montrezl Harrell et Dennis Schroder, bah ça donne un blow-out.

Kawhi Leonard s’est fait exploser la tronche par Serge Ibaka.

Nicolas Batum a un peu forci mais il a de nouveau 25 ans.

– Les moments forts

OH MY GOD 6/8 A TROIS POINTS POUR DUNCAN ROBINSON, RECORD DE NOEL ALL TIME SUR UNE MI-TEMPS pic.twitter.com/Dl8tcSTcDt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2020

– Le top pick en TTFL : Kyrie Irving

– Le programme de ce soir

C’était long et ce n’était pas du tout intense, mais la magie de Noël nous a permis de tenir sans nous endormir. Youpi. La suite ? C’est ce soir avec, espérons-le, un poil plus de suspense et de raisons de sourire. Pas merci la NBA, et vivement l’année prochaine pour oublier tout ça.