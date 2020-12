Les Bucks servent leur meilleure purée aux Warriors pour Noël : 138-99, on va renommer ça le Blowout Day

Deuxième affiche de ce Christmas Day 2020 en NBA et deuxième blowout. A ce rythme-là, Denver va passer un +200 aux Clippers en fin de nuit on va tous voir flou. On rigole mais les Warriors viennent de recevoir une correction du Père Fouettard qui s’était déguisé en joueur des Bucks en ce vendredi de Noël. Pour la santé de tous, le score ne sera pas répété ailleurs que dans le titre de cet article.

Quand la NBA avait programmé ce match, Klay Thompson montait en régime à l’entraînement et Giannis n’avait en encore prolongé à Milwaukee. Il était même question de rumeurs d’Antetokounmpo à Golden State. Deux mois plus tard, les Warriors ont dû revoir leurs ambitions à la baisse avec la nouvelle blessure du Splash Bro et le Grec a signé le plus gros contrat de l’histoire pour rester dans le Wisconsin. Le rapport avec ce match ? Disons que les programmateurs nous auraient peut-être épargné cette grosse baffe en prime time s’ils avaient eu tous les éléments plus tôt. Ceux qui se sont plaints du manque de suspense à Miami dans le premier match de la soirée ont dû convulser devant une telle violence. Stephen Curry a beau être optimiste, la défense à la culotte de Jrue Holiday l’a bien enquiquiné et aussi bon soit-il pour ses premiers pas chez les pros (18 points, 8 rebonds et 3 contres à 3/4 du parking), James Wiseman ne peut pas encore sauver les meubles face à un favori pour le titre. L’absence de Draymond Green fait terriblement défaut aux Warriors et principalement en défense. Après en avoir pris 125 contre Brooklyn en ouverture de la saison, ce sont 138 pions qui ont été encaissés cette nuit en 48 minutes. Quand James Wiseman rentre plus de triples que Stephen Curry, Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr. réunis, Steve Kerr sait aussi qu’il est parti pour une longue nuit blanche. On peut vouloir épargner le first pick de la Draft 2014 autant qu’on veut mais personne n’est aveugle et aussi stylé soit-il KOJ va devoir planter un peu s’il veut que son influence dépasse son défilé de mode dans les couloirs au moment de sortir du bus pour rejoindre les vestiaires.

Through two games, Steph/Wiggins/Oubre have combined to shoot 27-96 (28.1%) from the floor and 6-41 (14.6%) from three. pic.twitter.com/OR1NyPrPyA — StatMuse (@statmuse) December 25, 2020

Après neuf mois sans jouer, les Warriors semblaient hors rythme et les Bucks n’ont pas eu à forcer beaucoup avant de rejoindre leurs proches pour partager la bûche de Noël au coin du feu en rentrant du Fiserv Forum. Christmas Day ou pas, Coach Bud n’allait pas changer ses habitudes pour l’occasion, limitant l’intégralité de son roster à 27 minutes maximum. On commence par le petit point noir : Giannis Antetokounmpo. Le double MVP n’aime définitivement pas Noël. Après une performance décevante face aux Sixers lors du dernier 25 décembre, le Grec a encore délivré un match à oublier avec un double-double largement obscurcit par un 7/15 aux lancers-francs qui fait ressurgir ses récents démons. Il va vite falloir corriger le tir pour ne pas laisser filer des matchs plus serrés au cours de la saison. Outre le gros coup de chaud de D.J. Wilson dans le money garbage time, il faut tirer son coup de chapeau à Khris Middleton alias Monsieur Propre. 31 points, 5 passes, 4 rebonds et 2 interceptions à 10/15 au tir sans ouvrir la bouche et en respectant la distanciation sociale, l’ailier est tellement consciencieux qu’il a mis du liquide hydroalcoolique entre chaque panier pour être bien sûr de rendre une copie irréprochable.

Celles et ceux qui avaient quitté discrètement la table au milieu du repas pour mater deux double MVP face-à-face sont vite retournés s’asseoir à côté de l’Oncle Patrick. Les Warriors ont un différentiel négatif de 65 points après deux matchs dans cette saison 2020-21 et ils viennent tout simplement de concéder le plus gros blowout de l’histoire du Christmas Day depuis 1960… Joyeux Noël comme on dit !

