Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Zion Williamson qui n’a rien pu faire face à l’adresse et au sérieux du Jazz

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Deux matchs seulement, deux blow-outs ou presque, et un Jazz qui s’installe de plus en plus confortablement dans les hauteurs de l’Ouest.

– les rencontres de la nuit

Nuggets – Thunder : 119-101

Jazz – Pelicans : 118-102

– Ce qu’il fallait retenir

Jamal Murray est un moins bon basketteur que Théo Maledon

Nikola Jokic est un meilleur pivot que Vincent Poirier

Les Nuggets sont une meilleure équipe que le Thunder

Aleksej Pokusevski est vraiment étrange

Zion Williamson et Rudy Gobert se sont offerts un joli duel

Le collectif du Jazz est largement supérieur à celui des Pels

D’ailleurs, le Jazz n’est pas loin d’être la meilleure équipe de la Ligue en 2021

-Le top pick en TTFL : Zion Williamson

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI

– Le classement :

– Le Programme de ce soir :

Hornets-Wizards : reporté

1h : Cavs-Nets

1h : Pacers-Mavericks

1h : Sixers-Celtics

1h30 : Hawks-Pistons

1h30 : Raptors-Heat

2h : Wolves-Magic

3h30 : Rockets-Suns

4h : Warriors-Spurs

4h : Clippers-Kings

4h : Blazers-Grizzlies

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Une autre nuit NBA à ranger dans le tiroir de la table de nuit, et quelques heures de sommeil avant de retrouver tout ce beau monde dès ce soir pour une nouvelle mixtape de la balle orange, avec probablement beaucoup plus de choses à raconter demain matin.