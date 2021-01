Le Big Three des Nets sur le point de faire ses grands débuts : tous à Cleveland cette nuit, ça devrait être sympa

Cela fait plusieurs jours qu’on attend, mais ça y est, le Big Three des Nets devrait faire ses grands débuts ce mercredi, une semaine pile-poil après le méga trade de James Harden. Kyrie Irving va logiquement retrouver les parquets et ainsi évoluer pour la première fois aux côtés du Barbu, tout ça avec Kevin Durant bien évidemment. C’est prévu à 1h du matin et ça se passe à Cleveland.

Si la NBA nous propose pas moins de dix matchs ce mercredi avec quelques belles affiches en prime, le déplacement des Nets chez les Cavaliers sera particulièrement suivi par les drogués de la balle orange. On espérait voir les grands débuts du Big Three face au Magic samedi dernier, puis contre les Bucks lors du MLK Day sauf qu’à chaque fois, Kyrie Irving a brillé par son absence. Mais cette fois-ci, c’est la bonne, à moins d’un énième rebondissement de dernière minute. Uncle Drew a effectivement retrouvé le groupe, Steve Nash s’attend à ce qu’il joue, et le duo Kevin Durant – James Harden est prêt à l’accueillir même si honnêtement, les deux se débrouillaient très bien sans lui. Juste une petite parenthèse, voici les stats des deux monstres sur leurs deux premiers matchs ensemble : 36 points (55,3% au tir, 58,3% de loin, 92,9% aux lancers francs), 6,5 rebonds, 5,5 passes, 1 interception et 2 contres de moyenne pour KD, 33 points (48,8% au tir et 85,7% aux lancers), 9 rebonds, 13 caviars, 2 interceptions et 1 contre pour le Barbu, autant dire qu’ils affolent les compteurs. La NBA peut clairement flipper en voyant ces deux-là jouer ensemble car même s’ils ont collectionné les pertes de balle (24 sur les deux rencontres), on a eu l’impression qu’ils jouaient ensemble depuis beaucoup plus longtemps que deux matchs. Les Nets sont repartis avec deux victoires et il sera désormais intéressant de voir comment Kyrie Irving s’intégrera là-dedans, lui qui a raté les sept dernières sorties de son équipe.

De l’attente et de l’excitation, voilà ce qu’on ressent à quelques heures de ce match entre les Nets et les Cavaliers, ancienne franchise de Kyrie et nouvelle équipe de Jarrett Allen et Taurean Prince, transférés de Brooklyn vers l’Ohio dans le cadre du trade de James Harden. Quand un tel Big Three fait ses grands débuts, on ne peut pas avoir d’autres sentiments. On se rappelle encore il y a une décennie, quand le Heat de LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh a joué son premier match officiel, on ressentait la même chose. Idem avec les Warriors version Kevin Durant – Stephen Curry – Klay Thompson en 2016 pour leurs débuts. Les Nets tenteront de faire mieux que les Heatles de l’époque – qui s’étaient inclinés contre un autre Big Three, à savoir celui des Celtics – ainsi que les Warriors, surclassés à la maison avec une défaite… 129-100 en ouverture face aux Spurs. Bon, sachant que c’est Cleveland en face, on a plutôt confiance en leurs capacités à décrocher une cinquième victoire consécutive et une première avec ce trio de feu. Certes, le Big Three va peut-être se marcher un peu sur les pieds, certes les Cavs ne sont pas ridicules cette saison et possèdent une défense bien plus solide que prévu, mais le monstre à trois têtes new-yorkais aura à cœur de filer encore plus la frousse à la concurrence.

Vous savez quoi faire, mais on le précise quand même. Réveil à 1h du matin, la cafetière prête à l’emploi, puis lancement du League Pass pour mater les grands débuts du Big Three de Brooklyn. L’histoire est en marche !