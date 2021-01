Les Warriors vont sortir le maillot « Oakland Forever » ce mercredi : petit hommage au bon vieux temps, souvenirs souvenirs

Si les maillots City Edition n’ont pas tous été bien accueillis par la très grande communauté NBA, certains ont quand même réussi à rentrer dans le cœur des fans. Parmi eux, celui des Warriors, qui rend hommage à la ville d’Oakland et notamment à l’équipe « We Believe ». Ce soir, pour la rencontre face aux Spurs, les Dubs le porteront fièrement pour la première fois, et les souvenirs remonteront à la surface.

S’ils sont désormais basés à San Francisco au sein du tout nouveau Chase Center, les Warriors n’oublient pas d’où ils viennent. En même temps, comment oublier l’ambiance surchauffée de l’Oracle Arena à Oakland, où les Dubs ont connu des moments magiques avec leurs fans ces dernières années. Trois bannières de champion accrochées au plafond en cinq Finales NBA disputées, avec une équipe de rêve qui a révolutionné la Grande Ligue sous l’impulsion de Stephen Curry, clairement Oakland était the place to be lors de la deuxième partie de la décennie 2010. Et puis même avant la dynastie Warriors, on se souvient tous des Playoffs 2007, quand Golden State a choqué le monde en éliminant la meilleure équipe de la saison régulière, les Mavericks de Dirk Nowitzki, au premier tour des Playoffs. C’était l’époque où Baron Davis claquait des posters (coucou Andreï Kirilenko), avec Jason Richardson, Stephen Jackson, Matt Barnes ou encore notre Mickaël Pietrus national à ses côtés. Un souvenir gravé pour toujours dans la mémoire des Californiens du Nord, qui restaient sur 16 années sans la moindre série remportée avant cet authentique exploit. Pendant quasiment un demi-siècle, les Warriors ont représenté Oakland et le lien entre la franchise californienne et la communauté locale fut particulièrement fort, à l’intérieur de l’Oracle Arena mais aussi à l’extérieur. Une communauté de passionnés, peu importe les résultats de l’équipe. Ce lien, cette histoire, ces souvenirs, ils seront donc mis en avant mercredi à travers ce jersey « Oakland Forever » ainsi qu’un parquet spécialement conçu pour l’occasion.

« Vous savez, Oakland, c’est ma deuxième maison. L’âme de cette équipe vient d’Oakland. L’âme de cette franchise est construite à Oakland. C’est juste la réalité. » – Draymond Green, via ESPN

Le 7 avril 2019, pour le tout dernier match de saison régulière des Warriors à l’Oracle Arena, la franchise californienne avait offert une vraie surprise à ses fans en ressortant le maillot « We Believe ». Ambiance de folie dans la salle, et grand spectacle sur le terrain pour honorer la bande à Baron Davis. Ce soir, face aux Spurs, on sera un peu dans le même mood, sauf que personne ne sera dans les tribunes, COVID oblige. Mais peu importe au final, la ville d’Oakland aura droit à son hommage. On ne peut que valider car quelque part, on regrette un peu le passage des Warriors de l’autre côté du Bay Bridge. San Francisco, c’est beau sur la carte postale, le Chase Center est flambant neuf et puis il y a évidemment de grosses raisons financières derrière tout ça, mais l’atmosphère de l’Oracle ne sera jamais reproductible. Peut-être que ce sentiment est lié aux résultats médiocres de l’équipe californienne depuis son déménagement à San Francisco ainsi qu’au contexte actuel, peut-être que c’est déjà la nostalgie qui s’installe. Sauf que si vous demandez à un fan des Warriors à quoi ressemblait un match de Golden State à l’Oracle Arena, il y a de fortes chances que des étoiles apparaissent dans ses yeux, si ce n’est des larmes. Et ça, ça veut tout dire.

« Oakland sera pour toujours une partie très importante de notre identité et de nos origines. Nous sommes l’équipe de la Bay Area. Bien entendu, l’équipe a d’abord joué à San Francisco avant d’évoluer à Oakland, donc on tient à représenter toute la Baie. Mais Oakland aura pour toujours une place importante dans nos cœurs. » – Steve Kerr, coach des Warriors

Si vous êtes un supporter des Warriors, de longue date ou plus récent, préparez les mouchoirs au cas où. Car en voyant Stephen Curry et ses copains avec le maillot « Oakland Forever » sur les épaules, y’aura forcément de l’émotion devant ce match face aux Spurs.

The Warriors really brought back the "We Believe" jerseys for their last regular season game at Oracle 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qadf77OgiH — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 8, 2019