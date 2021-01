Les Knicks restent la franchise la plus chère de toute la NBA : va falloir se cotiser fort pour déloger James Dolan

On commence à en avoir l’habitude : chaque début d’année rime avec la sortie de nombreux rapports faisant le bilan des douze derniers mois écoulés. Cette fois-ci, on a droit à une excellente évaluation des valorisations des 30 franchises de la NBA par Sportico. Grâce à ce classement, les Knicks peuvent se vanter d’être en tête quelque part.

Au terme d’une année 2020 complètement bouleversée par le COVID, on pouvait imaginer le pire pour les franchises NBA. Finalement, ces dernières se portent encore plutôt bien et restent de très puissantes cylindrées du monde économique. En effet, d’après Sportico, le site d’analyse spécialisé dans le sport qui vient de révéler son classement annuel des valeurs des 30 franchises de la NBA (accompagné d’une très intéressante note de lecture), les Knicks, Warriors et Lakers dépassent chacun les 5 milliards de dollars de valorisation. La franchise new-yorkaise, propriété du tumultueux James Dolan par le biais de la Madison Square Garden Sports Corporation, trône en tête avec une valeur atteignant les 5,4 milliards de dollars (les Knicks sont estimés à 4,4 milliards, le reste correspond à la valeur du Madison Square Garden + les revenus liés à l’équipe). Même si le mythique Madison Square Garden est resté bien vide depuis mars 2020 et a donc privé l’équipe de fructueuses recettes, le constat est plutôt positif et en plus, les Knicks progressent sur les parquets ces dernières semaines. Vous l’aurez compris, le projet de rachat de la franchise par un collectif de fans mécontents va devoir réunir un peu plus que les livrets A et épargne de 150 smicards français. Mais bon, ne lâchez rien les amis !

Comme le révèle également l’étude du site Sportico, les Knicks sont donc suivis de près par les Warriors, évalués à 5,2 milliards de dollars, et les Lakers, atteignant eux 5,1 milliards de dollars. Les Nets, nouveaux venus parmi les grands de la NBA, sont eux au pied du podium (3,4 milliards), suivis des historiques Celtics (3,2 milliards). Tout en bas, on retrouve les Wolves (1,43 milliard de dollars), les Grizzlies (1,36 milliard de dollars) et surtout les Pelicans (1,35 milliard de dollars) sur le podium des franchises les moins valorisées de la Ligue. Si l’on s’intéresse désormais plus généralement à ces chiffres, on observe que, malgré une légère baisse de 2% à cause de COVID, la valeur moyenne d’une franchise NBA est tout de même d’environ 2,4 milliards de dollars. La valeur collective des 30 équipes de la Ligue dépasse elle les 71 milliards de dollars. Quant aux revenus totaux des équipes (8,3 milliards de dollars), ils ont diminué de 10% (par rapport à la saison 2018-19) du fait d’une année complètement bouleversée par le COVID et ayant entraîné la tenue à huis clos des matchs depuis mars 2020, mais tout ça est néanmoins à nuancer puisque les revenus nationaux (provenant de deals entre la Ligue et ses partenaires, notamment TV) n’ont eux baissé que de 2%. La situation financière des 30 franchises de la NBA n’a donc pas été aussi altérée que prévu. On espère tout de même que le public va pouvoir revenir au plus vite dans les salles, et notamment dans un Madison Square Garden qui sonne bien creux ces derniers mois.

On peut avoir la tête pleine de projets pour les Knicks, les Wolves ou encore les Kings, notre bonne volonté se heurte très rapidement à des sommes nous dépassant très largement et qui rappellent que la NBA est avant tout un gros business. Il est donc temps de penser sérieusement à une introduction des Châteauroux TrashTalkers au sein de la Ligue pour prouver à tous ces milliardaires ce qu’est une franchise gérée d’une main de maître. Nous sommes prêts à relever le défi !

Source texte : Sportico.com