Julius Randle pourrait être dispo pour un transfert : maire de New York en 2021, dans les rumeurs en 2022, ça va vite la NBA

Il y a quelques mois, Julius Randle était encore le héros de tout un peuple. Mais depuis le début de la saison 2021-22, les choses ont bien changé du côté de New York, et il n’est visiblement pas impossible que l’ami Julius fasse partie des joueurs qui changent d’uniforme avant le 10 février prochain…

À deux semaines de la NBA Trade Deadline, les rumeurs vont bon train et comme tous les ans, la plupart d’entre elles ne sont que des écrans de fumée. Peut-être que celle entourant Julius Randle en fait partie mais une chose est sûre, l’intérieur n’est aujourd’hui plus intouchable à New York, loin de là. Qu’il est loin le temps où Julius représentait le renouveau des Knicks, où il était le chouchou du Madison Square Garden, et où il évoluait à un niveau All-NBA pour porter une surprenante équipe new-yorkaise vers les Playoffs. Aujourd’hui, il symbolise plutôt la campagne médiocre des Knicks, qui peinent à confirmer les grosses avancées de l’an passé (bilan de 23 victoires pour 26 défaites, 11e place à l’Est). Perfs décevantes, frustration, « embrouille » avec les fans… autant d’éléments qui caractérisent la saison tumultueuse de Randle chez les Knicks et au vu de leurs dernières sorties, ça ne va pas en s’arrangeant. Les hommes de Tom Thibodeau restent en effet sur cinq défaites en six matchs – dont trois à la maison – et la production de Julius continue de chuter : seulement 16 points de moyenne à 38% au tir dont 27% à 3-points sur la période. Ça pique. Ça pique tellement que selon Ian Begley de SNY, qui se base sur les impressions d’une équipe en discussion avec les Knicks, il existe un scénario dans lequel ces derniers décident de transférer Randle si la contrepartie est « adéquate ».

.@IanBegley talks with @JeaneCoakley about frustration in the Knicks' locker room, Julius Randle possibly being available for the right package at the trade deadline, and the 76ers potentially making a run at James Harden this summer: ➡️ @GEICO pic.twitter.com/5vBL4p4wGd — SNY (@SNYtv) January 27, 2022

Que signifie exactement « contrepartie adéquate » ? Là est toute la question. On imagine qu’en cas de trade de Julius Randle, les Knicks voudront récupérer du solide en retour – genre De’Aaron Fox pour ne citer que lui – pouvant aider l’équipe à repartir sur les bons rails et grimper dans la hiérarchie de l’Est. Car après avoir atteint les Playoffs l’an passé, après avoir permis aux fans du Madison Square Garden de rêver à nouveau, personne à New York n’a envie de revenir en arrière. Pas après les années de souffrance intense entre 2014 et 2020. Il faudra donc garder un œil attentif sur le dossier Randle mais aussi sur les autres joueurs de New York. Toujours selon Ian Begley, une bonne partie de l’effectif pourrait être rendu disponible à la deadline. Sûrement pas R.J. Barrett bien entendu, ce dernier représentant l’une des rares satisfactions actuelles à New York, mais pour le reste ça semble plutôt open. On rappelle d’ailleurs que les Knicks ont récemment recruté Cam Reddish pour tenter d’apporter un coup de boost à leur saison, mais pour l’instant ça peine à se matérialiser.

Enfin, pour emballer tout ça et vous donner un aperçu global de l’atmosphère qui règne chez les Knicks cette année, Begley précise également qu’il y a eu pas mal de différends cette saison entre le coaching staff et certains joueurs, notamment suite à l’épisode Kemba Walker fin 2021. Alors que ce dernier a payé le début de saison moyen des Knicks en étant benché par le coach Tom Thibodeau, des membres de l’équipe auraient estimé que « les mêmes standards n’étaient pas appliqués à tout le monde », ce qui a probablement fragilisé un groupe pourtant hyper solide la saison dernière. Bref, vous l’avez compris, ça ne respire pas du tout la sérénité aujourd’hui à New York et au final, rien ne serait plus symbolique qu’un transfert de Julius Randle pour illustrer la différence d’ambiance entre les deux saisons.

Un potentiel trade de Julius, ce n’est pas du tout le scénario qu’on imaginait il y a encore quelques mois quand l’intérieur a signé son extension de contrat de 117 millions de dollars sur quatre ans avec les Knicks. Encore une preuve que tout peut vraiment aller très vite en NBA.

Source texte : SNY