Le pari spécial NBA Sunday : 360€ à gagner avec un Stephen Curry façon Chef contre les Bulls

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce premier NBA Sunday de la saison, un très joli programme nous attend avec 10 rencontres à partir de 21h30 heure de Châteauroux. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h30 : Clippers (1,47) – Mavericks (2,70)

01h00 : Hornets (4,45) – Nets (1,21)

01h00 : Wizards (1,95) – Magic (1,87)

01h00 : Pelicans (1,47) – Spurs (2,70)

01h30 : Knicks (6,70) – Bucks (1,11)

01h30 : Cavaliers (3,00) – Sixers (1,40)

02h00 : Bulls (2,30) – Warriors (1,62)

02h00 : Pacers (2,10) – Celtics (1,75)

03h00 : Kings (2,25) – Suns (1,66)

04h00 : Lakers (1,17) – Wolves (5,10)

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry va marquer minimum 29 points contre les Bulls (2,45) : les Warriors viennent de perdre deux fois pour leurs deux premiers matchs de la saison, face à des équipes qui visent très haut (Nets et Bucks) certes mais il est indéniable que le niveau et l’entente des hommes de Steve Kerr posent déjà question. Stephen Curry n’échappe pas à ce constat tant il est évident qu’il rame collectivement et aussi individuellement. Et on l’attend sur ces deux points. Pour le collectif, il va falloir trouver quelques automatismes à force de travail. Pour l’aspect individuel, on connait le compétiteur qu’est Curry et on est en droit de s’attendre à une réaction de sa part après ce départ raté. Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu, le Chef a pris soin de bien se chauffer pour le match de cette nuit. Le tireur d’élite n’a pas disparu et face à la défense des Bulls – qui vient d’encaisser plus de 120 points lors de ses deux premières sorties – on peut penser que quelques espaces vont être trouvés par le fils de Dell et frère de Seth. 29 points minimum, c’est beaucoup peut-être ais cela peut aussi aller très vite si la réussite est au rendez-vous, spécialement derrière l’arc. 6 tirs primés, 8 lancers et voici déjà 26 points, ajoutez à cela deux paniers faciles et le tour est joué. Cette cote est largement à la portée d’un Curry qui aurait bien l’intention de tout de suite redresser la barre. Coup de chaud attendu.

Le combiné à tenter

Les Nets gagnent de minimum 6 points contre les Hornets ET DeMar DeRozan marque minimum 19 points contre les Pelicans (2,18) : les Nets ont montré une force de frappe très impressionnante sur leurs deux premiers matchs que ce soit contre les Warriors ou contre les Celtics. Ils sont très favoris de ce match contre les Hornets. La cote pour une victoire des Nets avec minimum 6 points d’écart est à 1,45 donc rien de fou. Rien de fou non plus pour la cote d’un DeRozan qui plante minimum 19 points contre les Pelicans puisqu’elle est à 1,50. Logique tant le Spur semble appliqué en ce début de saison. Au final, en couplant ces deux cotes on en obtient une à 2,18 ! Pas si mal pour deux performances tout à fait raisonnables !

Une petite folie pour finir ?

Les Wolves seront la première équipe à 40 points face aux Lakers cette nuit (3,00) : un D’Angleo Russell bien déterminé face à la franchise qui l’a drafté. Un Karl-Anthony Towns qui est bel et bien là (et adroit) même s’il est encore questionable à l’heure où ces lignes s’écrivent. Des tirs qui rentrent pour les shooteurs de Minneapolis. Bref, on mise sur une entame agressive des Wolves avec un peu de réussite pour surprendre les Lakers juste ce qu’il faut et passer les 40 unités en premier dans le premier tiers du deuxième quart.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).