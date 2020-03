Kristaps Porzingis et Giannis Antetokoumpo élus Joueurs de la semaine : une Licorne et un cannibale, bienvenue au pays des monstres

C’est le traditionnel award du lundi soir, sauf qu’on en parle toujours le lendemain, car le lundi soir c’est Camping Paradis. Allez, come and dancing to my party just you and me.

Le ballet des récompenses hebdomadaires continue en NBA et cette semaine un homme ajoute un trophée de plus à une collection qui commence doucement à gonfler. Giannis Antetokounmpo pour ne pas le nommer, qui récupère là son treizième award de la sorte et son quatrième de la saison. Pas vraiment de discussion finalement à l’Est, car si certains joueurs ont clairement chauffé en sortie de All-Star Weekend, le MVP en titre continue « discrètement » de banaliser l’extraordinaire et ce soir après soir (sauf hier tiens, comme par hasard). Quatre victoires la semaine passée, évidemment, 22/14 pour commencer puis 19/19/8/3 face aux Raptors, 32/13/6 contre le Thunder et enfin 41/20/6 face aux Hornets dimanche, another week at the office comme dirait l’autre. Une nouvelle démo hebdomadaire au cœur d’une saison qui devrait le voir, selon toute vraisemblance, aller chercher dans quelques mois son deuxième trophée de MVP. Car c’est comme ça depuis deux ans avec Giannis, il ne reste pas grand chose pour les autres…

A l’Ouest un peu plus de suspense, et si Russell Westbrook pourrait quant à lui aller chercher un trophée de Player Of The Month, c’est donc Kristaps Porzingis qui est allé chercher cette semaine son deuxième trophée du genre en carrière, trois ans déjà après le premier. 28/12/1/2/3 contre les Spurs, 24/13 face au Heat et surtout 38/13/4/1/5 contre les Wolves, trois victoires en quatre matchs pour patienter avant le retour à 100% de son camarade slovène, et donc ce sentiment que, ça y’est, l’ancienne – rapide – idole des New-yorkais est arrivé à maturité et qu’il sera d’une grande aide aux Mavs pour le retour des Texans en Playoffs.

Deux hommes, cinq mètres d’envergure et quelques boxscores saignées depuis huit jours. Rien à redire sur le palmarès de la semaine et vive les freaks.