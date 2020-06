La NBA ne testera pas les joueurs pour l’usage de drogues récréatives : bon beh… vivement la recré hein

Avant toute chose, vous aurez besoin d’une bonne bande-son pour apprécier cet article. Au milieu de tous les tests qui devront être passés par les joueurs durant leur séjour à Orlando, la NBA a accepté d’alléger certaines procédures. Si les produits dopants resteront évidement interdits, on apprend que l’usage de drogues récréatives ne sera pas contrôlé au sein de la bulle… qui risque vite de ressembler à un aqua géant.

Depuis plusieurs années, l’usage de drogues récréatives et notamment de la weed fait débat au sein de la Grande Ligue. Le regretté David Stern défendait lui-même le retrait de la marijuana de la liste des substances illicites dans les ligues de sports majeurs aux States en 2017. Comme quoi, tout le monde peut changer d’avis. Plus récemment, Adam Silver avait avoué ne pas trop se soucier des plantes que pouvaient ajouter les joueurs à leur cigarette ou leur chicha pendant l’été, tant qu’ils arrêtaient pendant la saison. Mais un nouveau cap vient d’être franchi cette année selon Shams Charania de The Athletic qui rapporte que la NBA ne testera pas ses joueurs pour les drogues récréatives lors de la reprise à Orlando en juillet. La Ligue et le syndicat des joueurs étaient tombés d’accord sur une mise en pause des contrôles durant la suspension de la saison et seul l’usage des produits dopants sera de nouveau surveillé jusqu’à la fin de l’exercice 2019-20. On a soudainement vu le visage de certains s’illuminer à l’annonce de cette nouvelle mais il faudra quand même assumer au moment de se pointer sur le terrain.

Sources: The NBA and NBPA have agreed to conduct performance-enhancing drug testing during resumed 2019-20 season in Orlando — but tests for recreational drugs will remain suspended. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020

On connait un certain nombre de consommateurs réguliers qui pourraient donc se ramener chez Mickey avec les valises pleines de pochons en tout genre. Il faudra tout de même faire attention car la consommation de beuh pour usage récréatif reste interdite dans l’état de Floride qui a uniquement légalisé la weed médicale depuis 2016. Néanmoins, on imagine que cela ne devrait pas freiner certains joueurs de trouver la manière de rentrer avec de jolies herbes de Provence dans leur hôtel. D’autant qu’avec les règles de quarantaine très strictes qui forceront les évadés à respecter une mise à l’écart de dix jours dans leur chambre, il va falloir trouver de quoi s’occuper entre deux matchs dans le campus qui sera mis à disposition des équipes. Pour certains, ce sera de grandes sessions de golf sur les greens qui leurs seront accessibles. Pour d’autres, ça va être des grosses soirées Projet X dans leur chambre et personne n’est prêt pour les lives Insta de Dion Waiters à 2 heures du matin. A côté, Benoit Paire va presque passer pour un petit joueur. Cependant, on compte sur les coachs pour mettre en garde leurs joueurs car ça ne sera pas les vacances et c’est bien un titre NBA qui sera mis en jeu à Orlando. En plus de contrôler la température corporelle, chaque staff va peut-être se mettre à checker les yeux rouges de certains pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur le parquet.

Etrangement joyeux lors d’une apparition sur TNT en début d’année, Aaron Gordon a peut-être de bons contacts à donner à ses pairs qui chercheraient à se fournir sur place. A moins que Al Harrington n’arrive à négocier un petit shop au sein de la bulle pour être au plus près de ses clients.

Source texte : The Athletic