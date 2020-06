La préparation mentale : un aspect clé de la compétition, qui nécessite maîtrise et formation

A partir d’un certain niveau, pour réussir dans le sport il faut des aptitudes physiques, athlétiques et techniques bien évidemment mais il faut aussi savoir se mettre en condition mentalement. C’est ce qui nous intéresse ici aujourd’hui : la préparation mentale des sportifs – et comment s’y former – car elle est une des bases de la réussite dans le basketball en particulier et dans tous les sports en général.

« Elle a du mental ! ». « Il aime quand il y a de la pression ». « Il a du mal à rester concentré tout le match ». « Elle est n’est pas assez motivée ». « Elle sait gérer son stress ». Autant de phrases qu’on entend régulièrement sur et autour des terrains de sport. Toutes font référence à des aspects mentaux de la compétition sportive et ce quel que soit le niveau. Et oui, il y a des gars ou des filles très clutch par exemple en départementale comme en NBA ou WNBA… Et une chose est sûre en ce qui concerne les athlètes : quand ils gagnent, ils sont tout autant loués pour leurs qualités mentales que pour leurs qualités physiques. Sauf que si on parle très souvent de préparation physique, d’entraînement technique ou de progression, la préparation mentale est un angle qui arrive parfois loin derrière.

Mais comment bien appréhender la préparation mentale quand on est entraîneur professionnel ou semi-professionnel ou sportif de bon voire haut niveau ? Il faut apprendre à utiliser les outils cruciaux des préparateurs mentaux dont l’objectif est de permettre de renforcer, d’améliorer le mental de tout sportif quel que soit son âge ou son niveau.

Motivation : mise à l’entraînement, gestion des baisses de motivation.

: mise à l’entraînement, gestion des baisses de motivation. Fixation d’objectifs : garder un sportif au top, objectif atteint ou non.

: garder un sportif au top, objectif atteint ou non. Routines : savoir changer ou améliorer les habitudes si elles ne sont pas source de performance.

: savoir changer ou améliorer les habitudes si elles ne sont pas source de performance. Discours interne : éviter les discours limitants chez un sportif.

: éviter les discours limitants chez un sportif. Imagerie mentale : utilisation et maîtrise de l’imagerie mentale pour aider un sportif à améliorer ses performances.

: utilisation et maîtrise de l’imagerie mentale pour aider un sportif à améliorer ses performances. Gestion du stress : savoir apprendre à un sportif à se défaire de tout stress limitant.

: savoir apprendre à un sportif à se défaire de tout stress limitant. Concentration : rester concentré dans la durée, ça s’apprend, ça se travaille.

Pour maîtriser tous ces outils, suivre une formation est encore le meilleur moyen ! C’est ce que propose LNF (Les Nouvelles Formations) avec une formation complète, reconnue et certifiante.

Le programme proposé par LNF est destiné au staff des clubs, aux entraîneurs sportifs et aux sportifs de tous niveaux. Ce programme permet d’apprendre à utiliser les outils présentés ci-dessus à travers des entraînements pratiques. Tout se passe à distance (sur une période de 2 à 3 mois, à raison de quelques heures par semaine), avec un accompagnement pédagogique disponible en permanence.

Les 5 avantages de la formation proposée par Les Nouvelles Formations :

Ultra performante sur tous les aspects décrits précédemment : motivation, fixation d’objectifs, gestion du stress, routines, imagerie mentale, concentration. Accessible à tous : tous niveaux et tous âges Immédiatement applicable : autonomie dès la fin de la formation et en capacité d’utiliser tous les nouveaux outils de préparation mentale acquis pendant la formation Certifiante : après avoir suivi la formation, il est possible de s’inscrire à un examen pour obtenir une certification en préparation mentale reconnue par l’état. Prise en charge possible : les salariés ont un droit à la formation que ce soit via les clubs sportifs ou via un CPF (Compte Personnel de Formation) pour les salariés hors domaine sportif.

Voilà pour la préparation mentale ! Un sujet encore trop peu mis en avant mais qui reste crucial et nécessite apprentissage et formation afin de transformer sa façon d’entraîner.

Si vous êtes intéressé(e) par une formation, vous pouvez retrouver plus d’informations ICI