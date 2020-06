Tom Thibodeau se verrait bien sur le banc des Rockets : Thibs est-il devenu fan du jeu rapide à Pôle Emploi ?

Courtisé par les Knicks, Tom Thibodeau serait chaud pour jouer la montre afin de voir si la place se libère du côté de Houston avant de prendre sa décision finale. On fait la bise à Mike D’Antoni qui n’a toujours pas été prolongé par la franchise texane.

Si pour certains la saison n’est pas tout à fait finie, pour d’autres c’est déjà l’heure des vacances. Coucou les Knicks. Et du côté de New York, on commence à préparer la saison prochaine. Le front office est à la recherche d’un coach. Mike Miller (entraîneur par intérim actuel), Mike Woodson et Kenny Atkinson pourraient être interviewés d’après le New York Post. Mais le petit chouchou des dirigeants new-yorkais s’appellerait Tom Thibodeau. Viré par les Wolves en janvier 2018, le sosie du Pingouin est toujours à la recherche d’un poste. Et selon Marc Berman du New York Post, l’ancien coach de Chicago serait intéressé pour devenir l’entraîneur des Rockets. Du côté de James Harden et de Russell Westbrook, on commence déjà à tirer la gueule à s’imaginer devoir défendre comme des chiens. Au moins, les deux stars seraient sûres de jouer 40 minutes à tous les matchs. En fin de contrat à Houston, Mike D’Antoni n’a pas été prolongé par les dirigeants texans… le poste de coach pourrait donc être disponible à l’intersaison.

Alors Houston ou New York ? Les Knicks restent bien sûr favoris pour accueillir Coach Thibs. Eliminé de la course au titre (ah bon ?) chez Mickey, la franchise de la Big Apple a une longueur d’avance pour signer Tom Thibodeau… surtout que les dirigeants semblent avoir un coup de foudre ! On peut comprendre que rejoindre une équipe qui atteint les demi-finales de Conférence… c’est peut-être plus motivant qu’un séjour à New York et la galère de redresser la franchise en difficulté depuis des années. Malgré un certain succès chez les Rockets, MDA aurait peu de chances de revenir la saison prochaine. Sauf peut-être en cas de titre à Disney World… le pays des rêves. Le New York Post précise que les Nets et les 76ers auraient aussi des vues sur Tom Thibodeau. On se croirait dans le Bachelor. Reste maintenant à savoir si l’ancien mentor de Derrick Rose à Chi-Town peut encore coacher une équipe en 2020. Va-t-il enfin faire évoluer ses systèmes de jeu ? Son expérience chez les Wolves prouve que Thibodeau se croyait encore au début des années 2010. Bon, on l’imagine mal nous sortir un small ball et un jeu rapide façon Rockets. La dureté défensive devrait rester un principe fondamental chez Thibs. Nous verrons bien déjà où l’ancien des Bulls va rebondir.

Cet intérêt de Thibodeau pour Houston est une petite surprise… mais on voit mal Thibodeau ne pas signer à New York. Et on souhaite beaucoup de courage aux joueurs ainsi qu’au sosie du Pingouin.

Source texte : New York Post