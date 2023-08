Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Detroit Pistons !

Pas sûr que les Pistons ne gagnent énormément de matchs cette saison mais deux choses paraissent assez claires pour 2023-24 : 1) ils en gagneront probablement plus que la saison passée et 2) il faudra cliquer sur les matchs car il y a du talent (brut) à tous les étages. Cade Cunningham, Ausar Thompson, Jaden Ivey, Killian Hayes, Marvin Bagley, James Wiseman, Isaiah Stewart, Jalen Duren…, c’est pas une franchise NBA c’est une crèche ultra-select, et espérons que le nouveau coach Monty Williams fera mieux que son prédécesseur Dwane Casey, auquel cas autant de changer de métier illico. Une saison de transition et d’apprentissage, une de plus, alors voyons désormais ce que l’on peut retenir du reveal du calendrier de Detroit !

# Plus long road-trip : 6 matchs (Kings, Blazers, Lakers, Clippers, Suns et Pacers) entre le 7 et le 22 février, mais le All-Star Game au milieu pour rentrer profiter de la mif.

# Plus longue session maison : 6 matchs entre le 17 et le 28 janvier (Wolves, Bucks x2, Hornets, Wizards et Thunder) puis encore 6 matchs entre le 7 et le 17 mars (Nets, Mavs, Hornets, Raptors et Heat x2).

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, comme les Hornets, les Rockets et les Wizards. Seuls les Raptors font pire avec 3.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15

# Matchs à horaires français pour les Pistons : 9, plutôt pas mal !

# Quelques affiches à retenir : Joe Harris qui se rappellera au bon souvenir des Nets les 23 et 26 décembre et le 7 mars, Victor Wembanyama qui checkera Killian et peut-être Malcolm les 10 janvier et 14 mars. Les Pistons seront à Washington le 15 janvier pour le MLK Day, Ausar Thompson rencontrera son jumeau des Rockets les 1er et 12 janvier alors que Monty Williams tentera de jouer un mauvais tour aux Suns les 5 novembre et 14 février, avec ou sans chandelles. En ce qui concerne le In-Season Tournament ce sera les 4, 5, 7 et 9 décembre face aux Sixers, aux Cavs, aux Hawks et aux Pacers. A noter que Detroit affrontera les Hornets et les Wizards à l’occasion de la Rivals Week, les 24 et 26 janvier.

