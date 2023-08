Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Cleveland Cavaliers !

Les Cleveland Cavaliers ont probablement une très grosse envie d’en découdre. Pourquoi ? Parce que malgré une saison régulière réussie, les Playoffs 2023 ne l’ont pas été et ce sont finalement des Knicks plus roublards qui ont usé la jeune garde de JB Bickerstaff, pourtant plus talentueuse selon le désormais célèbre Jean-Michel Intrinsèque. Résultat des courses ? Bah ouais, on est pressé de remettre le short pour prouver qu’il faudra encore faire avec les Cavs cette saison. Darius Garland et Donovan Mitchell sur les lignes arrières, Evan Mobley et Jarrett Allen in the paint, les arrivées de Max Strus et Georges Niang pour allumer les mèches, pas mal de voyants au vert pour cette saison 2023-24. Quelques infos supplémentaires ? C’est par ici !

# Plus long road-trip : 4 matchs en janvier et 4 matchs en avril, mais surtout 4 matchs en décembre (Detroit, Orlando et Boston deux fois) avec le bracket final du In-Season Tournament dans la foulée, à Vegas, et les joueurs de Cleveland ne verront donc peut-être pas leur chambre pendant presque deux semaines.

# Plus longue session maison : 5 matchs fin novembre, juste avant le roadtrip mentionné ci-dessus. Heat, Lakers, Raptors, Hawks et Blazers pour faire le plein de victoires !

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 17, pile dans la moyenne, ni trop ni pas assez

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15

# Matchs à horaires français pour les Cavs : 8, c’est plutôt pas mal

# Quelques affiches à retenir : l’un des épicentres de la saison des Cavs aura lieu le 11 janvier puisqu’il sera le théâtre du NBA Paris Game, opposant les Cavs aux Nets à Paris. Jarrett Allen pourra se faire faire des tresses près d’un pont de la capitale, et la fanbase de Cleveland profiter de ses héros le temps de quelques heures. On note également une double confrontation avec les Knicks, en back-to-back, les 31 octobre et 1er novembr,e histoire d’exorciser pour de bon la série de Playoffs d’avril dernier, lorsque Jalen Brunson avait climatisé les fans d’Ohio en direct du Grand Rex notamment. Les Bulls pour le MLK Day, deux fois les Bucks lors de la Rivals Week, Hawks, Sixers, Pacers et Pistons pour les matchs du In-Season Tournament. Pour ceux qui voudraient voir Max Strus faire du tort à son ex ce sera les 22 novembre et le 20 mars, et pour les fans de LeBron qui aiment ressortir leurs maillots old-school, les Lakers seront en ville le 25 novembre !

