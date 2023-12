Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne sur la plus grande action du plus grand joueur de tous les temps.

Quand ton franchise player, LeBron James, est en train de poser l’un des plus grands matchs de Finales de tous les temps (51-8-8) et que, à quatre secondes de la fin, tu n’a plus besoin que d’un petit point pour remporter la rencontre, tu t’arraches au rebond.

Et c’est ce que va faire J.R. Smith sur ce lancer-franc raté de George Hill, l’être divin active les jetpacks qui lui servent de mollet et s’envole au dessus de Kevin Durant pour prendre ce rebond décisif, il n’a plus qu’à mettre la balle dans le panier.

Sauf que.

GÉRARD 🍆🍆🍆🍆🍆🍆 pic.twitter.com/sFRKUKhLnq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2018

J.R. Smith possède son propre monde, et dans ce monde, les Cavs avaient un point d’avance et il n’avait qu’à gagner du temps. Après ce rebond, il prend donc la fuite tel un poulet sans tête provoquant l’incompréhension de tous les gens présents dans la salle et devant leurs téléviseurs. Les Cavaliers iront donc en prolongation et perdront le match, puis la série, puis LeBron James.

Ce que vous savez pas, c’est que Gérard là, il va quitter la salle, il va partir en hoverboard, il va siroter un smoothie, il va jeter son sac quand il sera rentré, il va jouer à Fortnite en fumant un gros spliff et il va slider dans quelques DM en s’endormant.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2018

De notre côté, cette action n’a eu d’autre conséquence que d’en faire encore un petit peu plus, notre joueur préféré All-Time. Le moment le plus Gérard de l’histoire de Gérard.