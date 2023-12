Gorgui Dieng prend sa retraite et rejoint le front office des Spurs

Gorgui Dieng a annoncé sa retraite ce week-end. Celui qui a évolué dix saisons en NBA raccroche les sneakers et démarre son après-carrière… dans le front office des Spurs, en tant que représentant des opérations de basket-ball.

Une mécanique de shoot surprenante mais efficace, une intelligence défensive au-dessus de la moyenne et surtout un coéquipier apprécié dans tous les vestiaires par lesquels il est passé. Bref, Gorgui Dieng a fait l’unanimité en NBA. Le pivot sénégalais a annoncé ce week-end la fin de sa carrière de joueur mais va donc rester dans le game, du côté de San Antonio.

Gorgui Dieng a évolué dix saisons dans la Grande Ligue. Drafté en 21e position par le Jazz en 2013 après avoir remporté la NCAA avec Louisville, il est immédiatement échangé aux Timberwolves et passera sept saisons dans le Minnesota. En tant que pivot back-up, il donnera toujours satisfaction à la franchise de Minneapolis et ne sera échangé qu’en 2020.

Dieng a également brillé en sélection. En 2015, il est élu dans le 5 majeur de l’Afrobasket et, six années plus tard, il est le meilleur marqueur de la compétition et décroche la médaille de bronze avec son équipe.

Après trois dernières saisons à vadrouiller en NBA entre Memphis, Atlanta et San Antonio, Dieng se retire finalement des parquets pour les bureaux. En effet, pour commencer son après-carrière, Gorgui Dieng rejoint le front office de la dernière franchise qui l’a vu évoluer dans la Grande Ligue, les Spurs.

Le Sénégalais est le nouveau représentant des opérations de basket-ball des Éperons, un poste que l’organisation a créé juste pour lui. Selon Jeff McDonald du San Antonio Express-News, Dieng avait originellement simplement demandé aux Spurs de rejoindre le staff en tant que stagiaire bénévole. Une demande que la franchise n’allait accepter qu’à une condition… le payer. Une preuve de plus de l’estime des Spurs pour leur désormais ex joueur.

