Programme NBA : une bande de jeunes Cavaliers s’en prend à des vieux briscards floridiens à partir de 2h

Hier soir, on n’a eu que deux petits matchs pour se divertir, mais des belles affiches. Ce vendredi ? Beaucoup de rencontres, mais moins prestigieuses. Cela nous empêchera pas de kiffer pour autant car une bande de jeunes Cavaliers va affronter des vieux briscards, et le Brodie va retrouver son ancienne équipe. Une jolie petite soirée en perspective donc. Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 11 MARS

1h : Magic – Wolves

1h30 : Celtics – Pistons

1h30 : Hawks – Clippers

2h : Heat – Cavs

2h : Rockets – Mavs

2h : Grizzlies – Knicks (sur beIN Sports 1)

2h : Pelicans – Hornets

2h30 : Spurs – Jazz

3h : Suns – Raptors

4h30 : Lakers – Wizards

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Cavs (2h) : un joli match de la Conférence Est. D’un côté les Cavaliers, une équipe surprise de cette saison avec des jeunes talentueux et excitants qui ont longtemps été dans le Top 4 de leur conférence. De l’autre, le Heat, une équipe de vétérans qui a remonté le classement au fur et à mesure de la saison pour finalement se fixer à la première place. Avec ces deux très bonnes défenses, il va falloir être motivé pour aller mettre le ballon dans le panier cette nuit. Cleveland n’a qu’un match de retard sur le cinquième de l’Est et une victoire ce soir pourrait permettre aux hommes de J.B. Bickerstaff de remettre la pression sur Boston et Chicago. Mais sans Jarrett Allen et Caris LeVert, ça risque d’être compliqué, même si les Cavs nous ont déjà surpris. Et puis côté Heat, un certain Jimmy Butler est incertain. Alors, qui des gamins ou des anciens remportera le match ce soir ? Rendez-vous à 2h pour avoir la réponse.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Qui de Mo Bamba ou de Wendell Carter Jr. réussira à stopper KAT cette nuit ? Réponse : personne, attendez-vous à une grosse perf’ du chaton.

Jayson Tatum est en feu et va certainement vouloir se venger de la dernière venue des Pistons au TD Garden. Est-ce qu’il va encore dépasser les 50 ? Les 60 ?

Les Clippers sont en forme puisqu’ils ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs. La défense des Hawks étant un fromage, Reggie Jackson & Co vont se faire plaisir.

Duel texan cette nuit. Après le match dégueulasse des Mavs face aux Knicks mercredi, Luka Doncic va venir le couteau entre les dents pour se défouler.

Qui peut stopper Ja Morant chez les Knicks ? Vous n’avez pas la réponse ? Nous non plus. Fans de New York, prévoyez d’acheter de l’Advil…

Pour le match entre les Hornets et les Pelicans, c’est Open Bar, tirez à volonté. 154-138 score final ?

Peut-être la 1336e victoire en carrière de Gregg Popovich, face à son élève Quin Snyder, ça serait beau.

Même sans CP3, les Suns sont inarrêtables. Alors en plus à domicile, désolé les Raptors, mais il va falloir sortir un match extraordinaire pour l’emporter ce soir.

Russell Westbrook retrouve ses anciens coéquipiers de Washington. Il va peut-être nous claquer un 30/10/10 en hommage à la saison dernière. S’il le peut encore.

Encore une belle petite soirée NBA à vivre tranquillement. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit bien remplie en notre compagnie.